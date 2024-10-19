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報告：水循環失衡衝擊全球糧產經濟

【明報專訊】全球水經濟委員會（GCEW）周四（16日）發表報告，警告稱如對缺水危機不作為，或會令全球逾半糧食生產在2050年或之前陷入風險，並可能令高收入國家的國內生產總值（GDP）平均下跌8%，低收入國GDP則下跌達15%。報告作者稱這是歷來首次，人類正造成全球水循環失衡。

GCEW由荷蘭設立，屬一個為期兩年的研究計劃。報告指全球水資源供應不再可靠，部分原因是降雨模式發生變化，預計氣溫每升高1℃，大氣中的水分滯留量就會增加 7%；氣溫上升構成惡性循環，土壤濕度降低加劇乾旱和山火，導致更嚴重環境惡化及生物多樣性喪失，進一步擾亂大氣河流（atmospheric river ）流動。

報告指全球近30億人口和超過半數糧食生產，現位於總蓄水量預計會減少地區；依賴大量水資源灌溉的地區或會受蓄水能力下降的影響，按照目前趨勢，全球穀物產量或下降達23%。

水循環（water cycle）受干擾或對全球經濟造成重大衝擊，而經濟衰退的結果，可歸因於氣候變化令降雨模式改變和氣溫上升的綜合影響，以及總蓄水量下降與乾淨用水和衛生設施不足。水循環是指水在地球移動的複雜系統，水從地面包括湖泊、河流和植物蒸發上升到大氣，形成大氣河流以長距離移動，然後冷卻、凝結，最終以雨或雪的形式落回地面。

報告呼籲將水循環視為「全球公共財產」，並在各層面展開水治理改革。報告亦建議取消對高耗水產業的有害補貼，或是引導至節省用水的解決方案，並為窮人及弱勢群體提供特定支持。

（衛報/CNN）

相關字詞﹕全球水經濟委員會（GCEW） 水資源 缺水危機 氣候變化

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