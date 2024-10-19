韓緊急會議應對朝兵援俄 指朝擬遣1.2萬特種兵 首批1500人已抵

韓聯社報道，韓國國情院8月初發現主導朝鮮導彈開發的勞動黨中央委副部長金正植多次前往俄烏戰線附近，了解朝制KN-23導彈發射場的情况，並在監視後續動向過程中，發現朝鮮在8月8日至13日通過俄國海軍運輸艦運送特種部隊。

分駐俄海參崴等基地候上前線

報道又引述消息稱，預計朝鮮將向俄烏戰區派遣最精銳特種部隊「11軍團」（暴風軍團）旗下4個旅逾1.2萬名士兵。首批1500人從朝鮮北部的清津、咸興、舞水端附近地區，搭乘俄羅斯太平洋艦隊4艘登陸艦和3艘護衛艦，前往俄國遠東城市海參崴，預計不久第二批士兵亦將啟程。韓聯社指首批朝兵已分散駐紮俄軍位於海參崴等地的基地，結束適應訓練後會立刻投入前線。

韓國國情院稱，朝鮮這次派兵似乎基於朝俄今年6月簽署的《全面戰略伙伴關係條約》中的「軍事介入」作戰互援條款。

韓總統尹錫悅為此於昨天召開緊急安全會議討論事件，國家安保室、國防部、國家情報院核心人士等與會，各方一致認為朝鮮不僅提供軍事物資，甚至直接派兵援俄做法，對韓國以至國際社會安全構成嚴重威脅，韓方絕不坐視不管，將同國際社會採取一切可行手段應對。

金正恩視察軍隊 稱韓「敵對國」

另外，韓朝關係持續惡化。朝鮮中央通訊社周五報道，最高領導人金正恩前一天視察人民軍第二軍團總部，在與軍隊指揮官作討論時，形容韓國為「外國」和「敵對國家」，又警告今後敵國侵害朝鮮主權時，朝方將毫不猶豫、不受任何條件約束地使用武力。金正恩又指最近炸毁連結兩國的鐵路和公路，標誌着一段「邪惡關係」結束。

（韓聯社/朝中社/新華社/法新社）