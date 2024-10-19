美開放特定衛星太空產業出口予盟國

增銷路 兼顧國安外交

美國商務部副部長格雷夫斯（Don Graves）發表聲明說，「隨着太空領域商業活動趨向多元，這些新規定將減輕美國企業的負擔，讓他們維持在太空領域的創新與領先地位」，同時將強化美國「擴大和深化國際伙伴關係、促進經濟增長，並在共同的太空優先事項上合作」的能力。根據商務部聲明，特定涉及遙感探測太空船、太空物流組裝與支援太空船的物品，未來運往澳洲、加拿大和英國時將毋須申請付運許可證。

路透社引述消息人士報道，有些敏感性較低的衛星和太空船零部件，未來運往包括加拿大、澳洲、日本、韓國及大多數歐盟國家等40多國也不再需要申請許可證。商務部也將取消出口電子連接器等敏感度較低產品至全球多數地區的許可證要求，但不適用於俄羅斯和中國等有疑慮國家。

報道稱，這些規定可能有助促進英國、美國與澳洲於2021年成立的澳英美安全伙伴關係（AUKUS），這項協定是為了因應中國在印太地區日益增長的影響力，其中部分協定內容着重於科技共享。

報道稱，美國航太企業如億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司SpaceX，以及像洛歇馬丁（Lockheed Martin）、 L3Harris科技公司和波音公司等擁有太空部門的大型國防承包商，都是這項新規定的受惠者。報道提到，這些放寬措施預計有助於SpaceX拓展國際市場業務，特別是可重複使用的新一代火箭「星艦」（Starship）方面。

（路透社/中央社）