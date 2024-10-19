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辛瓦爾3可能接班人 哈馬斯昇華抗爭精神

【明報專訊】辛瓦爾死後，分析指哈馬斯目前有三大可能領袖接班人選，其一是辛瓦爾胞弟穆罕默德（Mohammed Sinwar），以軍情報指他近期已接手哈馬斯軍事指揮權。辛瓦爾之死雖重挫哈馬斯，但有分析指哈馬斯非單純武裝組織，其已昇華成為一種抗爭精神，巴人抗爭勢難止息。

美國有線新聞網絡（CNN）等西方傳媒認為，如49歲的穆罕默德活得過今個星期，並繼承辛瓦爾成為哈馬斯新領袖，很可能亦承襲胞兄強硬的談判風格。

其餘兩名被指有力接班人選分別是辛瓦爾副手哈亞（Khalil al-Hayya），以及哈馬斯駐卡塔爾領袖邁沙阿勒（Khaled Meshaal）。

連同7月被殺的哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）以及哈馬斯軍事指揮官德伊夫（Mohammad Deif），辛瓦爾是以軍近月殺死的第3名哈馬斯核心人物。他實際掌管加沙武裝事務多年，但正式接過哈尼亞的位置不足3個月。接近哈馬斯的巴人分析師庫法什（Fuad Khuffash）指出，哈馬斯雖是建基於個人的組織，失去辛瓦爾等高層領袖雖短時間內難以找到同樣強大的人代替，但無論誰成為接班人，哈馬斯都將繼續秉持原有組織原則，以及辛瓦爾的意識形態路線。

巴人：哈馬斯不止是辛瓦爾

英國廣播公司（BBC）引述汗尤尼斯巴人阿舒爾（Adnan Ashour）表示，不太認為辛瓦爾死去將影響哈馬斯，他解釋說：「哈馬斯不止是辛瓦爾，它代表（巴勒斯坦）民族主張。」另一名巴人法里斯（Ramadan Faris）亦表示，以哈戰爭並非取決辛瓦爾、哈尼亞等領袖或官員，更重要是其核心本質是為對抗以色列滅絕巴勒斯坦民族。

（CNN/金融時報/紐約時報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 哈馬斯

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