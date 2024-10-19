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以軍見習小隊意外殲哈馬斯靈魂人物

【明報專訊】61歲的辛瓦爾被指是去年10月7日哈馬斯突襲以色列的幕後總指揮，以軍一直嘗試找出其位置，包括出動情報人員、特種部隊、監控專家，以至軍事工程師等參與追捕，但徒勞無功，直至周三（16日）由一班見習小隊指揮官意外發現後將他擊殺。以軍周四發布無人機拍攝片段，顯示辛瓦爾向無人機擲棍作最後掙扎，惟最終被炸死。

辛瓦爾地道戰20年 不用電子通訊

辛瓦爾過去20年都藏身加沙地底的龐大隧道網絡，但許多隧道後來在以哈戰爭時已遭以軍發現。辛瓦爾最後一次目擊報告是在去年10月7日哈馬斯突襲以色列後數天，當時有一班人質被扣押，而他出現在加沙隧道地下陰暗處。及至過去數月，辛瓦爾已停用電話及其他通訊裝置，避免以國情報人員憑電子蹤迹找到其下落。

以軍周三殺死辛瓦爾，某程度上屬碰巧。《衛報》指以軍當日並非執行暗殺行動，事前沒有收到情報指辛瓦爾身處附近。英國《天空新聞》引述以方官員稱，辛瓦爾當時離開位於加沙南部拉法市的地下隧道，試圖逃往更安全的地點。《紐約時報》引述以國防官員稱，一隊見習指揮官在執行例行任務時發現辛瓦爾等3名疑似武裝分子在建築物間移動，隨即開槍並爆發槍戰。

辛瓦爾後來單獨逃進一座廢墟建築，以媒指以軍出動坦克發炮和導彈攻擊。以軍周四發布的片段，顯示蒙臉的辛瓦爾似乎受傷，坐在建築物內一張椅上，他與無人機對望20秒後，將手持木棍擲向無人機。

廢墟最後身影 棍擲無人機

英國廣播公司（BBC）報道，以軍稱辛瓦爾是被坦克炸死，但起初他們不知道他就是辛瓦爾，直至周四他們回到現場檢查時，發現他外表與辛瓦爾相似，透過比對牙齒紀錄、DNA和死者身上文件確認身分。據網上流傳照片，疑似辛瓦爾屍骸的額頭有一個大彈孔。

美國有線新聞網絡（CNN）比對衛星影像和以軍在社交網站公開過的影像，指辛瓦爾是在拉法住宅區內其中一幢僅存房屋被殺，位置距離以軍一個前線作戰基地僅約300米。

（天空新聞/紐約時報/衛報/CNN/以色列時報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 辛瓦爾（Yahya Sinwar） 哈馬斯 加沙 以色列

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