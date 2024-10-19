以軍殺哈馬斯領袖 停戰契機閃現 多國籲把握機會和談 分析：戰事恐持續最少一年

拜登稱和平機會 馬克龍籲放人質

內塔尼亞胡在確認辛瓦爾死後，周四晚向以色列全國發表電視講話，稱雖然重挫「邪惡勢力」，但仍未「完成工作」。他跟拜登通電話後則承認，「有機會推進」被扣加沙人質獲釋。同時，拜登前往德國途中於專機發聲明，形容當天對以美兩國，以至全世界而言是個「好日子」，稱中東迎來「實現和平的機會」，對以哈可能休戰「充滿希望」，他也告訴內塔尼亞胡「是時候邁向加沙停火」。

在布魯塞爾出席歐盟峰會的馬克龍亦呼籲把握機會讓所有加沙人質獲釋，並尋求最終結束戰事。他同時強調，必須終結區內軍事行動。中國外交部發言人毛寧昨則在例行記者會上重申支持巴勒斯坦內部和解，指這是在兩國方案基礎上解決巴勒斯坦問題，以及實現中東和平穩定的重要一步。

另一方面，伊朗駐聯合國使團強調穆斯林抵抗精神將會加強，真主黨亦宣布跟以色列的對立將進入全新升級階段。

大部分專家和官員亦對以哈停戰的前景並不樂觀。曾任以色列國安會顧問的「猶太美國國家安全研究所」（JINSA）研究員阿米德羅爾（Yaakov Amidror）稱，辛瓦爾之死反映以色列持續對加沙軍事施壓的策略奏效，但同時哈馬斯仍保留襲擊加沙未來政府的能力，他強調需繼續削弱哈馬斯直至其完全不構成威脅，預料加沙戰事將持續多最少一年。

攻加沙奏效 以總理為權位更難停戰

縱然以色列人質家屬呼籲政府把握機會重啟和談並實現換囚，但美媒分析指出，內塔尼亞胡所依靠執政的兩個極右政黨均反對在辛瓦爾死後跟哈馬斯達成協議。以色列國安部長本格維爾支持繼續展現所有力量直至「完全勝利」。財長斯莫特里奇則揚言完全摧毁哈馬斯之前，不會停止軍事行動。內塔尼亞胡本人正受貪污指控困擾，若下台將面臨審訊，民調顯示，如當下大選他將落敗。

專家料哈馬斯更「碎片化」

以哈戰爭爆發後辛瓦爾一直主導對以和談，有指他立場強硬成為談判障礙。惟另一方面，英國《金融時報》前天報道質疑，在辛瓦爾死後哈馬斯旗下武裝分子會否聽從新領導層命令釋放人質。西岸拉姆安拉智庫Horizon Center主任達拉勒沙（Ibrahim Dalalsha）指，辛瓦爾之死勢令哈馬斯進一步「去中心化」和「碎片化」。另有專家認為，即使哈馬斯放軟態度，也只為未來在加沙保持實體。

半島電視台（Al Jazeera）則引述曾任以色列政府顧問的「美國/中東計劃」（USMEP）智庫主席萊維（Daniel Levy）認為，辛瓦爾之死不會終結加沙巴人抵抗運動，稱美國政壇認為殺死辛瓦爾跟美軍擊斃911恐襲主謀拉登一樣，事成後「就能從此過上幸福快樂日子」，但他指出以哈戰爭植根於巴人抵抗運動，源自他們受壓迫和剝奪權利。

（華爾街日報/金融時報/半島電視台/紐約時報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）