美推新例 簡化消費者取消服務程序

根據FTC通過的新規定，企業不能強迫客戶透過聊天機械人或代理取消原本經應用程式或網站所訂購的服務，而對於客戶親身登記註冊的會員資格，企業必須提供用電話或網上取消會員資格的選項。

「點選取消」 退訂與訂購一樣簡單

FTC主席莉娜‧汗（Lina Khan）表示，不少企業經常讓人們為取消訂購服務而大費周折，FTC的規則將結束這些伎倆和陷阱，節省美國民眾的時間和金錢，強調任何人都不應該為他們不再想要的服務付費。

近年有企業如蘋果公司、電訊商AT&T等因客戶難以取消服務而受到批評，FTC去年對電商亞馬遜採取法律行動，指控該公司欺騙客戶註冊自動續訂的Prime訂閱但又難以取消，今年6月FTC亦就類似問題起訴軟件公司Adobe，兩間公司都否認指控。

白宮讚揚規定協助減低消費者的成本，而全美最大商業游說組織美國商會（USCC）則表示正積極檢視規定，並會考慮所有選擇，暗示規定或會受到法律挑戰。

（BBC/彭博社）