歐盟研外判處理非法移民 借鑑意大利模式 領土外建遣返中心

從歐盟東面陸路及南面水路湧入的非法移民，被大多數歐盟政府視為政治及安全風險，不僅助長民粹及極右政黨聲勢，亦有影響國內選舉之虞。歐洲理事會主席米歇爾致函歐盟領袖表示移民問題會是峰會討論重點，將重點採取具體措施阻止非正常移民，包括加強控制外部邊界、加強伙伴關係和遣返政策。

堵系統漏洞 阻逃他國避遣返

至於馮德萊恩在去信歐盟領袖稱，從歐盟國家返回原國的非法移民僅佔應離開的人數約20%，很多都只是留在原地或搬到另一個歐盟國家。她稱所有成員國都應承認其他成員國決定，以確保在一個國家被裁定要遣返的非法移民，不能利用系統漏洞到其他地方逃避遣返。

馮德萊恩續指歐盟委員會將提出立法方案增加遣返非法移民外，又表示歐盟可探討意大利將這類移民送往阿爾巴尼亞的計劃。意大利及阿爾巴尼亞去年11月達成協議，後者在5年內每年協助意國收容最多3.6萬名非法移民，意國出資並管理在阿爾巴尼亞興建兩座收容中心，孕婦、兒童及脆弱者不在此限。意國本周較早時將首批16名移民送往阿爾巴尼亞，周三抵埗，後來發現兩名移民未成年，另外兩人被界定屬脆弱群體而被送回意國。

朔爾茨料成員國分歧

Euronews周四報道，有關在歐盟領土以外地方建立「遣返中心」的想法開始由小眾變成主流：各國把庇護申請被拒的非法移民送到這些中心，讓他們等候遣返程序完成。今年5月有15個成員國提出有關計劃，並逐漸得到更多支持。不過，對移民持較包容態度的德國總理朔爾茨周四稱，預計成員國之間在移民問題的分歧將繼續，又指對於德國這樣大國，設於歐盟地區以外的庇護處理中心只能處理一小部分庇護個案。

（Euronews/BBC/彭博社/路透社/新華社）