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以色列證哈馬斯領袖辛瓦爾命喪加沙

【明報專訊】以色列軍方周四（17日）表示正確認哈馬斯政治局主席辛瓦爾（Yahya Sinwar，圖）是否在以軍於加沙的軍事行動中被殺，有高級以色列官員稱可能性很高。以色列外交部其後證實辛瓦爾已被殺死。辛瓦爾被指是策劃去年10月7日哈馬斯突襲以色列的關鍵人物，在原哈馬斯政治局主席哈尼亞今年7月底遭以色列暗殺身亡後，由辛瓦爾接任空缺。

以國傳媒Channel 12報道指事發於周三，以軍當時發現數名武裝分子進入加沙一幢建築物，及後收到命令展開軍事打擊致建築物倒塌。以軍後來上前檢查，發現其中一名死去武裝分子看似是辛瓦爾。

被指常安排人質在旁作人盾

以軍在昨天簡短聲明未有交代軍事行動詳情，但稱以軍在行動中殺死3名恐怖分子，而國防機構正確認其中一人是否辛瓦爾。有以國高官向希伯萊傳媒表示，初步認為被殺的恐怖分子很可能是辛瓦爾。另有報道辛瓦爾當時跟人質一同匿藏樓宇內，利用他們作人盾，但以軍澄清恐怖分子被殺時現場沒有人質。

《以色列時報》稱以哈戰爭爆發以來，都有報道指辛瓦爾會安排人質在其身旁，以保障自身安全，有美國官員表示拜登政府亦有此評估。以國總理內塔尼亞胡辦公室稱，內塔尼亞胡已要求軍事秘書指示軍方通知人質家屬，並未在加沙擊殺懷疑辛瓦爾的恐怖分子事件中，發現有人質受害的迹象。以國防長加倫特在社交網站X表示以色列會找到並消滅每一名恐怖分子。

哈馬斯政治局主席哈尼亞今年7月30日到伊朗德黑蘭，出席伊朗總統佩澤希齊揚就職禮，翌日在德黑蘭的招待所遇刺身亡，以媒報道有以國官員承認是以色列所為。到8月2日，辛瓦爾被委任為新任哈馬斯政治局主席。辛瓦爾是哈馬斯創始成員，2017年成該組織加沙領袖，掌控情報部門。他被視為哈馬斯去年突襲以色列幕後主腦，國際刑事法庭通緝人物。

（法新社/路透社/以色列時報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕辛瓦爾（Yahya Sinwar） 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 內塔尼亞胡 哈馬斯 以色列

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