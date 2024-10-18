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特朗普陣營防「壞分子」 備新政府黑名單

【明報專訊】美國政治新聞網站Politico周三（16日）引述兩名前特朗普政府官員報道，特朗普陣營正制定新任政府官員黑名單，跟草擬「2025計劃」（Project 2025）特朗普施政綱領有關的保守智庫人士、2021年1月國會山莊騷亂期間辭職抗議的前官員，以及對特朗普有欠忠誠的人都不會獲邀加入新政府。特朗普陣營此前已間接承認事件，稱旨在防止「壞分子」混入團隊。

拒草擬「2025計劃」保守派及欠忠誠者

特朗普競選陣營傳訊主任史蒂文‧張拒絕直接評論新政府官員黑名單事宜，僅稱「第二屆特朗普政府」執政過渡團隊「將挑選最合適人選」。特朗普政府過渡團隊聯席主席盧特尼克本月初曾向傳媒稱，不會考慮延攬跟保守智庫「傳統基金會」2025計劃有關的人，他形容該計劃有如「核輻射」。盧特尼克近期再表示，第二屆政府官員將需對特朗普及其政綱忠誠。2025計劃內容包括擴大總統及其委任者對行政部門的控制權、實現削減規管和增加軍事開支等保守議程，以及推行強硬宗教右派的激進議程，被民主黨人標籤為「意念極端」。Politico報道，特朗普尋求跟該計劃保持距離。

被指領導制定黑名單的特朗普政府過渡團隊榮譽主席、特朗普長子唐納德早前向《華爾街日報》表示比起挑選合適人選，團隊主要目標更為防止「壞分子」加入，花費了很多工夫審查官員候選人背景，排除「為求顧問優差」的招搖撞騙者。

雖然專家表示制定官員黑名單在華府並不出奇，但2025計劃涉及逾100人，而當中不少是「有質素」的特朗普支持者，一下子把他們拒諸門外將加大建立有效率內閣的難度。

（Politico/明報資料室）

（2024美國大選 倒數第18天）

相關字詞﹕2024美國總統大選 2025計劃 傳統基金會 黑名單 特朗普

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