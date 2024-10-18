賀錦麗撬共和黨票 否認拜登2.0 「深入敵陣」接受霍士專訪 被指迴避問題表現「炒車」

賀錦麗上周在美國廣播公司（ABC）節目中稱「沒有想過」當選後改變目前拜登的政策。共和黨視此為把賀錦麗連結至拜登「不受歡迎」論述的絕佳機會，親共和黨的霍士新聞首席政治主播貝爾（Bret Baier）於周三在賓夕法尼亞州巴克斯縣所作的專訪中，再度就賀錦麗上述發言咄咄逼問。賀錦麗澄清說：「我的總統任期將並非拜登的延續，有如每名新任總統，我將帶來我的人生經歷、專業經驗和全新的想法。我代表着全新世代的領袖。」她表示自己將邀請各方提出想法，包括支持她的共和黨人和商界，惟未有闡述實際施政會跟拜登有何不同。

未闡述具體政綱 避答移民問題

貝爾引述有民調顯示即使特朗普飽受批評，美國仍有「全國一半人支持他」，這是否代表民眾「愚蠢」，賀錦麗反駁指自己不會那樣形容美國人，反稱只有特朗普一直「傾向貶低」美國民眾：「他是那個說『內部敵人』的人……提出將會用美軍對付美國人。」特朗普在周三較早前播出的節目中，加強所謂內部敵人論述，聲言民主黨籍前眾議院議長佩洛西和其追隨者，以及其他政治對手「應由軍方處理」。

訪問主要圍繞屬賀錦麗弱點的移民問題，貝爾問她會否因拜登政府廢除特朗普強硬移民政策，向被無證移民殺害婦女的親屬道歉時，賀錦麗稱對受害者親屬痛失家人致哀，但強調應聚焦當下挑戰。她轉移視線批評今年2月，特朗普指示共和黨議員否決加強邊境安全的跨黨移民法案，令非法入境者問題懸而未決。

至於被質疑是否應對協助掩飾拜登「認知能力衰退」負責時，賀錦麗則稱拜登有經驗和判斷力為美國人作出重要決定，並強調「現在不是拜登出現在選票上，而是特朗普」。

獲逾百名不滿特朗普共和黨人撐場

賀錦麗接受上述訪問前，獲逾100名不滿特朗普的共和黨人在巴克斯縣站台造勢，曾參與眾議院國會山莊騷亂調查委員會的共和黨眾議員金辛格形容特朗普是「怕死的小人」。賀錦麗表示，在拉票活動上跟敵手黨派人士同台以往屬異常，但今屆則並不奇怪，暗諷特朗普得不到共和黨人支持。《華盛頓郵報》前天報道，賀錦麗競選團隊過去數個月，一直尋求共和黨總統參選人黑利的支持者接觸。曾任美國駐聯合國大使的黑利被視為共和黨溫和派，她於今年3月初選「超級星期二」敗予特朗普後退選。

特朗普競選新聞秘書萊維特在社交平台形容賀錦麗受訪表現有如「列車事故」，指她「推卸責任並迴避正面回答問題」，指她既無法承受霍士記者逼問的壓力，便難接總統大任。特朗普亦發文批評貝爾對民主黨人軟弱。

（衛報/金融時報/華盛頓郵報/國會山莊報/紐約時報/CNN）

（2024美國大選 倒數第18天）