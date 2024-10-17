延伸閱讀：兩「親賀」戰略新星合著 倡美推動開放世界制華

利斯納是頗受讚譽的戰略學者，原在白宮國安會任職，後獲賀錦麗延攬成為其副總統副國安顧問；拉普胡珀曾著書解釋盟友和伙伴對美國的戰略重要性，她是賀錦麗2020年角逐民主黨總統提名時的幕僚成員，加入拜登政府後先任職國務院政策規劃部門，後加入白宮國安會，協助印太事務協調官坎貝爾籌劃印太戰略。

倡美摒棄以民主和專制區分國際主義

二人在合著中承認美國無法單方面決定21世紀的國際秩序規則，但仍須以清晰願景引領其尋求建立的新體系——首要指導原則是「致力捍衛一國最關鍵的國家利益」。二人主張美國須摒棄後冷戰時代尋求以民主和專制作區分的自由派國際主義，改為推動「建基於全球開放（global openness）概念」的新大戰略。二人主張對美國有利的「開放世界」強調以下四點：（1）避免競爭者建立封閉的勢力範圍、（2）維持全球公地（包括公海）的准入、（3）在不推動政權更迭下支持民主、（4）維繫各國經濟上相互依賴。

在中美角力升溫之際，二人指控「中國在亞洲的地位提升」是對全球開放的最顯眼威脅，理由是中國是唯一有意識和能力來籌劃出「趕走美國力量、危及各國政治上獨立、封閉全球公地的排外（exclusive）區域」的美國對手。二人承認美國無法避免中國施加重大地區影響力，但可以尋求阻止中國建立由其主導的勢力範圍。

這說法顯然跟中國批評美國是「域外國家」干預地區事務有「打對台」的意味，惟書中沒有提及台海，只明確提到南海——二人主張不接受任何限制南海所謂「自由航行」的做法，指摘中方在南海建島造陸和「軍事化」，形同尋求封閉部分全球公地。可以想像，北京既在南海有「九段線」主權聲索，也一直強調中方「堅定維護南海和平穩定及國際海洋法治」，肯定不會接受二人的這套指控。

（2024美國大選 外交路線篇之二）