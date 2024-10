延伸閱讀：兩「親賀」戰略新星合著 倡美推動開放世界制華

【明報專訊】在跟賀錦麗有所交集的國安專家中,現任副總統副國安顧問利斯納(Rebecca Lissner)和現任白宮國安會東亞與大洋洲事務高級主任拉普胡珀(Mira Rapp-Hooper)雖非「中國通」,這兩位民主黨戰略新星卻大有可能在賀錦麗主政下對印太事務發揮重大影響力。二人在2020年底發表的合著An Open World: How America Can Win the Contest for Twenty-First Century Order(開放世界:美國如何贏得21世紀秩序之爭),主張在美國國力相對下降之際,只有強調「開放」的大戰略才可捍衛美國的安全和繁榮,並指控中國是這套願景的「最顯眼威脅」。