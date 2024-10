韓文學銷量比去年增12倍

網上書店阿拉丁稱,韓江得獎不但令其作品銷量較去年同期急增1200倍,也帶挈韓國文學整體銷量比去年增長了12倍以上。阿拉丁表示,韓江最近提到她正閱讀的兩本書,即Judith Schalansky的《逝物錄》(Inventory of Losses)及盧梭(Jean-Jacques Rousseau)的《植物學通信》(Letters on the Elements of Botany)銷量也大升。

(法新社/中央社/Pulse News Korea )