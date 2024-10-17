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美促以30日內改善加沙人道狀况

【明報專訊】美國國務卿布林肯及防長奧斯汀周日（13日）聯署去信以色列防長加倫特及戰略事務部長德爾默，表示非常關注加沙的人道狀况，要求以色列在未來30日內改善，否則面臨美國扣減軍事援助。

國務院發言人米勒周二確認美方向以色到發出該信件，稱9月進入加沙的人道援助數量是去年10月7日以哈戰爭爆發以來新低，較最高峰時下降逾五成。布林肯及奧斯汀指出，以軍最近向加沙居民發出疏散令，迫使約170萬巴人到加沙海岸一小片土地，令巴人面臨感染危險疾病風險。他們又指出，國際援助組織聲稱無法滿足巴人需求，而美國資助的人道援助貨車又在加沙邊境口岸被以方扣留。布林肯及奧斯汀稱，為扭轉正在惡化的人道主義狀况，以色列須兌現其對美國的承諾，在30天內採取信中提及的具體措施。

面臨美扣減軍援

如未能表現對實施和維持措施的持續承諾，或使美國的政策根據《第20號國家安全備忘錄》（NSM-20）及相關供武法律而產生影響。以方採取行動的死線定於美國大選之後。根據美國法例及總統拜登2月簽署的NSM-20，接受美國軍援並處於軍事衝突的國家，必須允許美國支持的人道主義援助不間斷地運送，否則面臨美國暫停軍援。

美國希望與以色列建立一個新機制，以討論以色列國防軍（IDF）行動中發生的大規模巴勒斯坦平民傷亡事件。

美方提出廣泛要求，包括允許每日最少有350輛貨車經4個主要過境點進入加沙外，再要求開放第5個過境點，亦要求以色列讓加沙馬瓦西人道主義區內民眾遷往內陸、加強人道援助車隊和行動的安全。信件最後敦促在美以之間建立新機制，以討論以軍行動中發生的大規模巴勒斯坦平民傷亡事件，提出首次會議本月舉行。有以色列官員稱，以國安全部門官員正檢視信件，又稱以方認真看待，打算與美國處理信中提出的擔憂。

（Axios/紐約時報/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕人道危機 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 軍援 哈馬斯 巴勒斯坦 以色列 美國

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