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俄朝承諾共同防禦 一方開戰一方援助

【明報專訊】2022年俄軍侵烏後，俄羅斯持續加強與朝鮮的軍事及外交關係。今年6月，俄總統普京在平壤與朝鮮領導人金正恩簽署《全面戰略伙伴關係協議》，當中的關鍵條款是兩國承諾共同防禦，即一方若受到攻擊並進入戰爭狀態，另一方將提供軍事和其他的援助。

普京周一（14日）向國家杜馬（國會下議院）提交該協議供確認。克宮發言人佩斯科夫周一表示，條約中「相互協助」等內容措辭「很清晰」，「該條約重點意味在所有領域加深戰略合作，包括在安全事務」。

西方相信朝鮮正向莫斯科提供多種武器用於烏戰，當中朝鮮已成為俄羅斯炮彈主要供應國。英國《泰晤士報》引述西方情報報道，俄現時每年使用約300萬枚炮彈中，約一半來自平壤。儘管這些炮彈許多都有瑕疵，但供應數量之多對於俄軍作戰至關重要。《衛報》上周也引述烏克蘭消息人士稱，估計平壤今年供俄戰場上所使用的一半大口徑彈藥，即超過200萬發。烏媒報道，朝鮮還供俄KN-23短程彈道導彈，這些導彈在去年已用於數十次轟炸烏克蘭各地。

分析：朝介入賺外匯實戰經驗

分析指出，朝鮮介入烏戰對其也有好處，除了賺取外匯，也使平壤有機會在戰場實測其武器性能，為部隊取得作戰經驗，並鞏固與俄盟友的關係。韓國遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，譯音）指出，對朝鮮來說，學習如何使用不同的武器並獲得實戰經驗至關重要，「這甚至可能是推動朝鮮派兵的背後因素，為他們提供多樣化的經驗和戰時訓練」。除了士兵和軍備，朝鮮也有向俄羅斯供應勞工，以紓緩該國的勞動力不足問題。

（衛報/法新社/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕俄軍侵烏 俄朝關係

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