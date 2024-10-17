烏克蘭指朝鮮派兵助俄 美表關注 澤連斯基斥變相共同作戰 韓日美譴責朝俄軍事交易

指俄編組朝兵 助逐反侵烏兵

澤連斯基周日表示，俄朝正加深聯盟關係，不僅是武器轉移，朝鮮還將士兵轉移到俄部隊，稱「朝鮮實際參與在烏克蘭的戰爭」。一名西方外交官向《基輔獨立報》表示，朝鮮已派出一萬兵到俄羅斯，目前不清楚是哪類士兵，也不知他們在戰場上扮演的角色。《基輔郵報》周二也引述烏克蘭國防部情報總局（HUR）消息人士報道，由於俄軍在烏戰傷亡慘重，正致力解決前線兵力短缺問題，朝鮮作為俄國重要盟友，不僅提供武器和軍備，還有人力支援，「（俄總統）普京正盡一切可能延後或避免新一輪全面動員」。烏克蘭獨立媒體LIGA同引述HUR消息人士稱，朝鮮士兵正接受訓練，以部署到烏戰場。消息稱，在俄羅斯武裝部隊第11空降突擊旅之下，將組建一支由多達3000名朝鮮士兵編成的「特別布里亞特營」（Special Buryat Battalion），目前獲提供小型武器及彈藥，他們可能被部署到靠近烏邊境的俄羅斯城鎮蘇賈及庫爾斯克附近參與戰鬥任務。

《華盛頓郵報》上周五引述烏克蘭軍事情報官員報道，數千名朝鮮步兵已在俄羅斯受訓，可能於今年內被派往烏克蘭前線。烏克蘭軍官估計，朝鮮士兵可能參與高風險行動，以減輕俄軍壓力。英國《衛報》上周四引述消息人士報道，朝鮮向俄國派出幾十名官兵，以支援KN-23導彈的發射系統，而在前線作戰的士兵已經陣亡。韓國國防部長金龍顯本周亦向國會議員表示，朝鮮軍官很可能已被派往與俄軍一起作戰，且多人在襲擊中死亡。《基輔郵報》早前引述消息人士報道，本月3日6名朝鮮軍官在烏東頓涅茨克附近的俄佔地區遭導彈襲擊身亡。

美智庫：俄收復庫州46%被佔領土

美國白宮國家安全委員會發言人薩維特周二回應朝兵參與烏戰報道，稱若屬實反映俄軍戰場上遭受重大傷亡，陷入新的絕望境地。美日韓等11國昨日宣布成立一支新的跨國小組，監察落實針對朝鮮的制裁，並譴責朝俄之間的非法軍事交易。烏克蘭外交部和HUR沒評論有關派兵的報道，克里姆林宮則稱是「假新聞」。

烏軍8月初突襲俄羅斯邊境庫爾斯克州，至今已兩個月，佔領了部分地區，但近期俄軍已逐漸收復失地，少將阿拉迪諾夫稱，約一半被敵人佔領的土地已經解放。美國智庫「戰爭研究所」指出，目測證據顯示，俄軍已收復了庫爾斯克州46%被佔領土。一些評論稱，庫爾斯克州在雨季中地面變得泥濘，讓俄軍佔有優勢，因他們較烏軍使用更多履帶式軍車。

另一方面，澤連斯基昨日向國會提交有關終結俄烏戰爭願景的「勝利計劃」，當中不包括放棄烏克蘭任何領土，並提出加入北約。俄外交部發言人指「勝利計劃」正推動北約與俄直接衝突，將給烏克蘭人民帶來災難。

（基輔獨立報/基輔郵報/路透社/每日電訊報/衛報/新聞周刊）

（俄軍侵烏）