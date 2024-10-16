延伸閱讀：「最親特智庫」新書 提九大反華政策建議

在特朗普2021年卸任後，一批其任內高官以特朗普重要政治口號「美國優先」為名建立新智庫，繼續推動特朗普時代的政策，並為特朗普捲土重來作政策謀劃的準備，常被稱為「等待上位的白宮團隊」。其領軍人物包括前白宮國家內政委員會主任羅林斯、前白宮國家經濟委員會主任庫德洛和前小企業管理局局長麥克馬洪（Linda McMahon），其中與特朗普深交多年的麥克馬洪與富商盧特尼克上月獲特朗普委任為準交接團隊的領軍人物，消息指前者主管政策選項的優先次序，後者負責以忠誠為最重要標準來物色官員人選。

首章點名中俄伊朝「反美強權軸心」

這也是為何AFPI的新書值得重視。凱洛格在第一章已點名中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮「正發展出反美強權軸心」，連同奧布萊恩等的類似說法，反映不少特朗普幕僚都關切北京跟莫斯科等的聯繫。

葉望輝合撰的中國篇章題為「共產主義中國：對美國優先安全政策的單一威脅和全面挑戰」，強調既要促進美國經濟繁榮、確保供應鏈安全、能源獨立和文化韌性，同時在避免戰爭下維持對中國威脅的有效軍事威懾，背後的指導原則是「對等」（reciprocity），即不容許中共利用在美國的「不對等准入」損害美國經濟和國家安全。

倡加快戰略脫鈎 增軍事威懾

文章討論範圍涵蓋美國對華市場准入、對華貿易和投資、解放軍建設、台海局勢、印太盟友關係和中國的經濟安全威脅等，並就此提出多項政策建議：（1）加快戰略脫鈎、（2）加強美國軍事威懾和基建、（3）捍衛台灣「獨立」、（4）栽培地區有力同盟、（5）制止中共竊取知識產權、（6）禁制孔子學院、（7）稀土和製造業供應鏈回流、（8）保護農地和關鍵基建、（9）全國禁制TikTok。這些主張有多少會在特朗普回朝下落實尚未可知，但幾可肯定北京對這些政策建議背後的反華理念不會感到滿意。

書中另有一篇由特朗普任內的貿易代表萊特希澤所寫有關貿易政策的專章，焦點也是中美角力。他建議調整與中國的經濟關係，並重建美國工業基礎。

（2024美國大選 外交路線篇之一）