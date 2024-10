延伸閱讀：「最親特智庫」新書 提九大反華政策建議

【明報專訊】An America First Approach to US National Security(美國國家安全的美國優先方式)是親特朗普智庫「美國優先政策研究所」(AFPI)今年5月發表新書,被認為可反映特朗普的最新外交政策方向。書中有專門一章討論中國,由該智庫主管中國政策倡議的葉望輝和薩維特(Adam Savit)執筆。