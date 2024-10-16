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錫克教領袖命案風波 加國印度互逐外交官

【明報專訊】加拿大政府調查2023年發生在溫哥華的錫克教領袖尼傑爾（Hardeep Singh Nijjar）命案，將印度外交官員視為涉案「嫌疑人」，印度周一（14日）率先宣布召回駐當地高級專員和5名外交官，並下令驅逐加拿大駐該國高級專員和5名外交官。加拿大隨後表示驅逐印度高級專員和5名外交官，並指印度外交官涉及更廣泛針對身處加國的異己的行徑，令人無法接受。有學者形容兩國關係已嚴重破裂。

印方斥尼傑爾命案指控「荒謬」

尼傑爾於1997年移民加拿大，2015年取得公民身分，他主張在印度旁遮普省建立錫克教的「哈利斯坦國」（Khalistan）國，印度當局多年來以恐怖主義和密謀殺人為由通緝他。尼傑爾去年6月在溫哥華一座錫克廟的停車場被殺，4名印度人涉案被捕。杜魯多當時說，有可信資料顯示印度情報單位與這宗命案有關，兩國關係隨後惡化。

印度政府周一表示，已召見加拿大駐印度最高級外交官員、代理高級專員惠勒（Stewart Wheeler），並下令他、其副手和4名首席秘書在周六深夜11時59分前離境，又表示正從加拿大「撤回」6名外交官，原因是對他們的安全獲保證「沒有信心」。新德里還反駁渥太華的指控，稱有關尼傑爾案的指控「荒謬至極」，是「為了政治利益而詆毁印度的策略」。

加指印特工涉謀殺 杜魯多：無法接受

加拿大隨後表示，宣布驅逐印度駐加高級專員維爾馬（Sanjay Kumar Verma）和5名外交官。總理杜魯多在記者會上說，當局如今握有「明確且令人信服的證據，顯示印度政府特工曾經並持續參與對公共安全構成重大威脅的活動」，涵蓋秘密蒐集資訊手法、脅迫行為、鎖定南亞裔加拿大人，並涉及十多宗威脅和暴力行為，包括謀殺，「我們無法接受這種事」。加拿大外交部長趙美蘭發表聲明，稱當局要求印度將這6人的外交豁免權撤銷，好讓當局盤問，但不得要領。加拿大警方隨後表示，他們握有「關於印度政府特工（在加拿大）涉及重大犯罪活動的證據」，包括殺人和勒索，又針對加拿大的南亞裔社區實行有組織犯罪，以及干預民主進程。

另外，印度亦被指在美國參與暗殺異己陰謀，美國施壓印度調查。美國國務院周一表示，印度政府一個調查印度在美國涉及暗殺陰謀的委員會成員，將於本周在華盛頓與美國官員會面。

（法新社/路透社）

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