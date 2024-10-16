朝鮮炸毁邊境公路 韓軍開槍示自衛權

距軍事分界線僅10米 韓稱未通知違協定

韓國聯合參謀本部（聯參）表示，朝鮮軍方在當地時間中午約12時在軍事分界線以北炸毁連接韓朝公路——京義線（西部）和東海線（東部）的部分路段。韓國軍方稱，爆破地點距兩韓軍事分界線僅10米，且未事前通知，明顯違反停戰協定，因此韓軍下午出動K6重機槍及K4高速榴彈發射器，在距離分界線以南100米處的京義線及東海線周邊各發射數十發子彈反制。韓國統一部譴責朝鮮炸路行動，稱京義線、東海線鐵路和公路建設是2000年韓朝峰會後的代表性合作項目，韓方當時應朝方請求，以借款形式向其提供相當於1.329億美元的設備和材料，強調「朝鮮仍有償還借貸的義務」。

朝鮮上周三（9日）宣布即日起完全切斷連接韓國的鐵路和公路，並作防禦設施加固工程。朝鮮領袖金正恩去年底將韓朝關係定性為「敵對兩國關係」後，朝方開始切斷韓朝公路連接。目前剩下的韓朝連接公路實際上只有板門店共同警備區（JSA）。

分析：金正恩傳政治信息 不擬與韓談判

專家指出，雖然這些基建已關閉，但炸毁公路傳達一個明確信息，即金正恩不準備與韓國談判。韓國的北韓大學院大學校長梁茂進表示，朝鮮可能想在邊境建立更多屏障，而炸毁道路可能是為建造這些圍牆的準備工作。

朝鮮上周譴責韓國無人機侵犯朝領空投下反朝傳單。金正恩胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正昨表示，朝方已掌握證據顯示韓軍為無人機侵犯平壤領空的背後肇事者，警告「挑釁者必將付出慘重代價。」

（韓聯社/法新社/中央社）