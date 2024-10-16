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以暗示作有限度反擊 未必襲伊石油核設施

【明報專訊】以軍上月底炸死真主黨領袖納斯魯拉後，伊朗本月1日發射逾180枚導彈攻擊以色列，兩周以來外界一直關注以色列如何反擊。《華盛頓郵報》周一（14日）引述美國知情官員報道，以色列總理內塔尼亞胡已向美國總統拜登政府表示，以軍將打擊伊朗軍事設施而非石油或核設施，暗示只作出有限度的反擊，避免引發全面戰爭。官員又稱，內塔尼亞胡立場明顯軟化，這也是拜登決定向以色列提供「薩德」（THAAD）導彈防禦系統原因之一。受消息影響，國際油價周二急挫。

拜登已表明反對以色列攻擊伊朗石油及核設施，《華郵》引述兩名美國官員稱，拜登與內塔尼亞胡上周三通電話，後者表示他計劃針對伊朗的軍事基建發動攻擊。官員又透露，以色列的報復行動將經過調整，避免給外界有「政治干預美國大選」的感覺，這顯示內塔尼胡理解以色列的報復規模可能影響11月美國大選選情。分析認為，若以色列襲擊伊朗石油設施，可能導致原油價格飈升；若襲擊核設施，則可能踩到德黑蘭的紅線，令局勢進一步升級，甚至迫使美國直接介入軍事行動。

以國內強硬派施壓 變臉有前科

美國官員表示，內塔尼亞胡與拜登在討論時的立場比之前較溫和，這態度的轉變讓拜登決定向以色列提供更強大的導彈防禦系統。美國國防部周日宣布，將在以色列部署「薩德」導彈防禦系統，並派遣約100名美軍人員協助以方提高防空能力，防衛潛在的伊朗導彈攻擊。知情官員亦透露，以色列將在11月5日美國大選投票日前向伊朗發動攻擊，因若拖得太久，會被伊朗視為過於軟弱，而有關回應將是連串行動之一。

有分析指出，拜登應對內塔尼亞胡的承諾保持警惕。曾在奧巴馬政府擔任國務院官員的洛文斯坦表示：「這並非他（內塔尼亞胡）首次說出拜登想聽的話，然後在遭到右翼抨擊後又變臉。」他說，以色列政府中的强硬派 「仍在推動攻擊核基地，或至少是石油設施」。

受消息影響，美國主要石油期貨、WTI價格周二急跌超過5%，歐洲的布倫特原油期貨亦跌近5%。

（華盛頓郵報/華爾街日報）

相關字詞﹕拜登 內塔尼亞胡 伊朗 以色列 以色列-真主黨戰爭

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