以軍擴戰線 炸黎北住宅釀21死 殺醫護平民涉戰爭罪 歐多國斥襲維和部隊違國際法

距真主黨根據地遠 居民事先沒警報

以軍周一下午轟炸黎巴嫩北部茲加爾塔區艾托村（Aitou）的一棟住宅，造成最少21死。艾托村是馬龍派基督徒為主的社區，位於北部城市的黎波里附近，距離什葉派的真主黨根據地很遠，以往幾十年以黎衝突時以軍幾乎沒有轟炸此區，外界沒預期此區會遭空襲。以軍過去幾周集中空襲黎巴嫩南部、東部的貝卡谷地及貝魯特近郊的真主黨勢力地區。

黎巴嫩安全部門消息人士稱，一名男子乘車抵達後不久，該建築就被炸。該國電視台拍攝的畫面可見，受襲建築嚴重受損，汽車被毁，死傷者躺在街上。當地居民稱，他們事前沒收任何警報，而被炸的其中一個住所兩周前才租給幾個因逃避南部戰火而遷到該村的家庭。聯合國昨呼籲就該攻襲作出迅速、獨立和徹底的調查。以軍沒評論有關空襲。

以方指真主黨緊急車輛運彈藥

另一方面，黎巴嫩衛生部長阿比阿德周一指摘以色列有系統針對醫護人員發動攻擊，稱自去年10月以哈開戰以來，約150名醫護人員在以軍空襲中身亡，231人受傷，主要為急救人員，當中大部分發生在上月23日之後，還有13間醫院和數十間醫療設施被炸。多名急救護理人員向英國《金融時報》稱，當他們趕往襲擊現場時，炮彈剛好擊中救護車前方，迫使他們折返並放棄拯救傷者；一些醫護人員表示，他們的團隊在休息室休息或被派往襲擊現場時，遭到直接攻擊。阿比阿德稱，這是針對平民的襲擊，屬戰爭罪行。以色列則指控真主黨及其盟友阿邁勒運動（Amal movement）使用「民用基建」和緊急車輛運送武裝分子和彈藥。

美國網媒The Intercept周一亦報道，以色列近期加劇針對救援人員，其中在10月9日，以軍空襲南部Derdghaiya一個民防中心，5名救援人員和兩名平民被殺。以軍回應稱，戰鬥是針對真主黨，不是平民或醫護人員。

以總理反駁襲維和部隊指控不實

除了被指空襲針對平民，以軍近日亦涉襲擊聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊），造成5人受傷備受批評。英法德及意大利周一發表聯合聲明，加入譴責以軍攻擊維和部隊，強調這些襲擊必須立即停止，稱蓄意攻擊違反國際法。聯合國安理會發聲明敦促各方尊重聯黎部隊人員的安全，但沒有點名指摘以軍。以總理內塔尼亞胡周一反駁以軍蓄意傷害維和人員的指控是「完全不實」，並敦促維和部隊撤出鄰近邊境的戰鬥區。他指出，真主黨利用聯黎部隊陣地作掩護發動襲擊。聯合國維和事務負責人拉克魯瓦其後表明，聯黎部隊會繼續留守。

（衛報/BBC/半島電視台/金融時報/The Intercept）