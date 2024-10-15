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持槍男扮記者闖特朗普集會 被捕准保釋

【明報專訊】美國加州警方上周六（12日）在共和黨總統候選人特朗普一個造勢集會現場附近，發現一名49歲男子企圖假扮記者進入會場，並發現他攜有已上膛槍械、數本假護照，並駕駛假車牌車輛，隨即將他拘捕。當地警方表示，相信制止了一次暗殺特朗普的圖謀，但有報道指當局認為今次並非企圖行刺事件。

里弗賽德縣（Riverside County）警方表示，上周六下午約5時在特朗普的造勢地點附近，截停和拘捕駕駛黑色休旅車（SUV）的49歲拉斯維加斯男子米勒（Vem Miller），當時米勒正打算用假記者證圖謀蒙混過關，而特朗普當時尚未出場。該男子被控持有已上膛槍支和大容量彈匣的兩項輕罪，同日獲准以5000美元（約3.9萬港元）保釋。

惹暗殺疑雲 自稱「侵粉」攜槍只為自保

里弗賽德縣警長比安科（Chad Bianco）表示，米勒曾自稱是極右反政府組織「主權公民」（Sovereign Citizens）成員。當地傳媒報道，米勒是一名共和黨員，曾在2022年競選過內華達州眾議員。他接受霍士新聞網採訪時自稱是特朗普的支持者，攜槍出門只為自保。聯邦調查局（FBI）和特勤局已介入調查。《紐約郵報》引述消息人士報道，特勤局相信米勒沒有行刺特朗普的企圖，而FBI亦沒有循此方向調查。

特朗普已避過兩次暗殺，包括7月在賓夕法尼亞州被射傷和9月在佛羅里達州的高爾夫球場。

（路透社/半島電視台/紐約郵報/中央社/新華社）

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