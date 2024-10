研社會制度影響繁榮 3傑獲諾獎 《國家為什麼會失敗》等著作 助理解各國差異

均任職美高校 阿傑姆奧盧享譽全球

3名得主有兩名來自美國麻省理工學院(MIT)——一名是美國與土耳其雙重國籍的經濟學系最高榮譽教授阿傑姆奧盧(Daron Acemoglu),另一名是美國籍的管理學院創業學講座教授約翰遜(Simon Johnson),二人偕同英國籍的芝加哥大學公共政策學院全球衝突研究教授魯賓遜(James Robinson)共享殊榮。

現年57歲的阿傑姆奧盧堪稱巨星級別的經濟學家,在2006至2015年之間成為論文被引用最多次的經濟學家。他最為人熟知的作品是2012年與魯賓遜共同發表的《國家為什麼會失敗:權力、富裕與貧困的根源》(Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty),結合制度經濟學、發展經濟學和經濟歷史學等跨領域的洞見,解讀為何社會制度有別的國家會採取不同的發展方式,決定其經濟能否邁向繁榮。阿傑姆奧盧與魯賓遜另有兩本合著,較新一本是《自由的窄廊:國家與社會如何決定自由的命運》(2019),阿傑姆奧盧去年還跟另一名得獎者約翰遜合著《權力與進步:科技變革與共享繁榮之間的千年辯證》。

諾貝爾經濟學獎委員會主席斯文松形容,減少國家之間的巨大收入差異是「當今時代其一最大挑戰」,讚揚3人的研究成果展現社會制度(societal institutions)對達成該目標的重要性。

研殖民時期社會制度 預視民主化

諾獎新聞公告形容3人透過對前殖民地國家的研究,為國與國之間的繁榮差異提供解釋,指關鍵在於殖民時期採取的社會制度。宗主國在原先窮困的地方往往採行廣納型(inclusive)制度,假以時日會令人口普遍富足,但部分國家則受困於殖民時期的榨取型(extractive)制度而陷入經濟增長緩慢的困境——即使改採廣納型社會制度可為每一個人帶來長期利益,惟維持榨取型制度可以為現時的當權者帶來短期利益。3人認為,只要這類當權者仍然主政,就不會有人相信有關未來經濟改革的承諾,導致無法取得進步,但在某些情况下,當權者會選擇交出權力和建立民主制度,導致民主化發生。

3名得獎者將平分1100萬瑞典克朗(約821萬港元)獎金。

