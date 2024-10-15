不明無人機隊屢闖美最大軍事區

法例禁基地附近擊落無人機 華府追查無果

去年12月初起，上述神秘無人機隊多在日落後45分鐘至一小時闖入駐有F-22等最先進美軍軍機的弗吉尼亞州蘭利空軍基地限制空域，在914米至1219米高的空中飛行，然後往南飛向諾福克，途經海豹突擊隊第6分隊的大本營，以及全球最大的海軍港口——諾福克海軍基地，並多在近半夜掉頭離開並消失。機隊規模每次最少12架，部分飛行期間發出燈光。在一個月內有17天發生同類事件，所發出聲響亦驚擾民居。

美國總統拜登在事發期間接獲報告，白宮召集多個相關部門商討對策，惟聯邦法例禁止在軍事基地附近擊落無人機，除非其構成即時威脅，該情况亦未達到出動捕捉網攔截的條件，另弗州警方地面追查亦無果，令拜登政府束手無策，直至12月23日神秘無人機隊最後一次侵犯空域。

美方至今未能判定事件是敵對勢力為測試美軍應對，或是無人機發燒友的興趣行為，還甚至可能涉及外星人。因機隊組成陣型飛行，由少數目測長約6米的較大型無人機以時速逾160公里領飛，尾隨更多小型無人機以較慢速度飛行，而後者非用一般商業信號通訊，令華府不相信入侵是業餘行為。

去年10月有5架無人機被發現飛越美國能源部位於內華達州一處核武試驗設施，至今未能確認身分及原因。華府官員最近亦確認，近月洛杉磯以北的愛德華茲空軍基地附近上空，發生多次目擊不明無人機群事件，部分國會議員尋求放寬軍方應對限制。

（華爾街日報）