火箭彈擾防空系統 真主黨無人機炸以軍營4死67傷

以最嚴重死傷 真主黨警告勿再襲黎巴嫩

真主黨表示，他們當晚先發射數十支火箭彈，令以色列防空系統忙於招架，然後出動多款無人機從地中海方向飛往以色列北部最大城市海法巿（Haifa）以南賓亞米納（Binyamina）用作訓練的戈蘭尼旅訓練營地，其中一架自殺式無人機擊中基地內有數十名官兵身處的房間並發生爆炸。以軍表示，事件中4名19歲士兵死亡，67人受傷，部分人重傷。以媒報道，以色列空軍周日晚發現兩架無人機闖境，在地中海將其中一架擊落，但另一架最終「走失」。《以色列時報》稱，今次突破以軍防線的是真主黨的「Mirsad」無人機，可攜40公斤炸藥，時速370公里，攻擊距離約120公里。

真主黨同日發聲明稱，這是「藉以回應猶太復國主義者的攻擊」，包括上周四以軍大舉轟炸貝魯特市中心造成22死的攻擊在內的以方行動。真主黨警告，如果以軍繼續行動，今次襲擊軍事基地的行動只會變成「小兒科」。

另外，以色列總理內塔尼亞胡周日較早時發表影片，指真主黨正利用聯合國維和人員做「人盾」 ，呼籲聯合國立即將部署在黎南的維和人員撤走，警告拒絕撤離將危及部隊士兵及以軍士兵安全。據以國防軍在社交平台發布的消息，真主黨上周日（6日）曾使用靠近學校和聯合國機構建築附近的地點，對以發射火箭彈，以軍稱這些地點分別距離學校和聯合國建築僅有25米和200米。

（法新社/BBC/以色列時報/中央社）

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