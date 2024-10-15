以哈開火美首派兵 援以部署薩德 五角大樓稱防伊朗導彈 德黑蘭斥美運武數量空前

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）發表聲明，稱美方向以色列提供「薩德」系統，是國防部長奧斯汀在總統拜登的指示下作出，目的是在伊朗於今年4月13日和10月1日兩次對以色列發動導彈襲擊的背景下，幫助以方增強防空能力，也是美軍近幾個月在中東調整軍力部署的一部分。賴德說：「這項行動突顯美國在防衛以色列，和保護在以色列的美國人不受來自伊朗任何進一步彈道導彈攻擊一事上，堅若磐石的承諾。」美軍一名高級軍官表示，最快要兩星期後該防空系統和相關人員才會到達以色列。

美派100兵 專家：華府料伊還擊規模大

《華爾街日報》報道，美方今次罕見的部署決定，是美國與以色列官員經深入磋商後作出，背景是以色列打算就伊朗本月向以色列發動導彈襲擊作出報復，並預計伊朗可能會軍事回應。以色列防長加倫特（Yoav Gallant）上周三表明，會就伊朗本月1日空襲以色列作出「強力、精準和令人驚奇」的回擊。《華盛頓郵報》引述曾向多屆美國政府提供意見的中東專家米勒（Aaron David Miller）稱，美國向以色列提供「薩德」，反映華府相信以色列對伊朗發動的攻擊，規模之大將觸發德黑蘭政府作出軍事回應以牙還牙。

薩德打擊範圍200公里 可毁短中程導彈

「薩德」系統是美國最先進的防空系統之一，包括6個車載發射器、48個攔截器，以及無線電和雷達設備，需要95名士兵一起操作，它被視為「愛國者」的補充系統，可以對更廣闊的範圍作防禦，並可打擊150至200公里範圍內的目標，用於摧毁大氣層內外的短程和中程彈道導彈的威脅。美國在2017年於韓國部署「薩德」系統，其覆蓋距離達2000公里的X光雷達曾惹中國抗議。美國國防部的聲明指出，這不是美國首次在中東地區部署「薩德」系統。去年10月7日哈馬斯對以色列發動突襲後，拜登已指示美軍向中東地區部署一套「薩德」系統。2019年，美國也曾向以色列提供一套「薩德」系統。

伊拉克撐伊朗遏以侵略 馬克龍籲緩局勢

今次是美軍在以哈戰爭爆發以來首次出兵以色列。伊朗外長阿拉格齊同日在社交平台X發文表示，近日伊朗為遏制區內出現全面戰爭作出巨大努力，但在保護國民和捍衛國家利益方面，「伊朗沒有紅線」。伊拉克總統辦公室同日發表聲明說，總統拉希德當日在會見到訪的阿拉格齊時強調，應立即採取行動，「制止以色列對加沙和黎巴嫩的侵略」，防止地區衝突進一步擴大。

法國總統馬克龍周日分別與伊朗總統佩澤希齊揚和黎巴嫩看守總理米卡提通電話。馬克龍在通話中呼籲伊朗總統支持地區局勢的全面緩和，並表達對黎巴嫩的支持。伊朗官方稱，佩澤希齊揚讚揚馬克龍日前提出停止為以色列在加沙作戰提供武器的立場。

（紐約時報/華爾街日報/路透社/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）