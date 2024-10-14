哈馬斯游說伊朗襲以「密件」流出 以軍稱地道電腦搜出 伊朗斥揑造

哈馬斯2022年7月已備施襲

《紐約時報》引述以軍今年1月在加沙南部汗尤尼斯地道的電腦中找到的文件，主要內容是辛瓦爾等少數哈馬斯軍事最高層10份會議紀錄，其中30頁從未公開的細節顯示在2022年1月首度提及代號「大項目」（Big Project）的大規模襲以計劃，哈馬斯高層為確保襲擊順利並成功，2021年起便要求主動避免跟以色列爆發大型衝突，以令對方鬆懈。

會議紀錄亦反映哈馬斯於約2022年7月已準備好施襲，並計劃於同年9月底至10月初的猶太「聖潔日」施襲，但最終押後。同年12月底內塔尼亞胡出任以色列總理，哈馬斯繼而觀望形勢變化，預判以色列右翼政府的行為將有助組織的盟友支持「大項目」。以色列去年公布正研發更有效攔截火箭炮襲擊的激光系統，促使哈馬斯決心趕在同年底前發動襲擊。

一份2023年8月的會議紀錄則提及，辛瓦爾的副手哈亞會前一個月到黎巴嫩，跟時任伊朗革命衛隊駐當地協調官伊扎迪討論襲以計劃，告訴對方襲擊首個小時內轟炸以色列敏感地點時便已需要伊朗支援。哈亞又求見時任真主黨領袖納斯魯拉，未知他最終有否向納斯魯拉介紹襲擊方案。伊扎迪回應稱伊朗和真主黨「原則上歡迎」計劃，但「需時準備」，哈馬斯意識到可能需要獨自上陣。

曾要求伊朗金援 擬效911恐襲

《華爾街日報》和《華盛頓郵報》則報道，辛瓦爾2021年最少兩度去信革命衛隊「聖城旅」指揮官卡尼（Ismail Qaani），要求伊朗兩年內供應5億美元（約39億港元），以及為哈馬斯培訓1.2萬名新的武裝人員，提供訓練和軍備支援。

兩報亦引述以軍去年11月10日在加沙市附近取得的哈馬斯電腦文件，顯示哈馬斯除想過仿效911恐襲，摧毁特拉維夫的摩天大樓外，亦擬用列車、船舶甚至馬車施襲。

《紐時》稱，有哈馬斯成員及熟知哈馬斯運作的獨立專家認為，文件的格式和用字符合該組織風格。以軍官員拒絕評論這時才公開上述文件的原因。

（紐約時報/華爾街日報/華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）