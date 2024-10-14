特朗普赴加州「踩場」 賀錦麗巡北卡災區

特朗普在科切拉的集會演講80分鐘，提出了非法移民、無家可歸人口、缺水和生活成本等問題。加州是民主黨總統候選人賀錦麗家鄉，她曾任加州檢察總長和聯邦參議員。特朗普在她「地頭」不忘批評她，指加州已淪為「失落的天堂」，警告選民不能讓賀錦麗對美國造成類似影響。

分析認為，雖然加州是深藍州，民主黨的堅實堡壘，特朗普在此幾乎沒有贏面，但他在競選入直路之際到訪，是基於策略上的考慮。一些選舉分析員和民調專家上周告訴《國會山莊》報，加州某些國會選區在共和黨和民主黨之間勢均力敵，在6個競爭激烈的選舉中取得勝利，可能有助共和黨保持對眾議院的控制。特朗普此行正好激勵加州的共和黨人。

特朗普稍後會到另一藍州紐約。儘管民主黨在加州和紐約州佔主導地位，但這兩個州的整體規模也意味它們擁有大量的共和黨選民和捐助者，從而創造了籌款機會。

賀錦麗上周六則到最近被颶風「海倫」蹂躪的北卡羅萊納州，強調此行首要是為了看看颶風過後的狀况。她還宣傳她的「機會經濟」計劃，並與黑人社區領袖會面。特朗普在2020年僅以微弱優勢贏得北卡州，但最近民意調查顯示該州開始朝民主黨傾斜。

（CNN/國會山莊報/半島電視台）

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