賀錦麗打健康牌 轟特朗普不透明 公開體檢報告 爭取游離選民支持

賀錦麗過敏不吸煙 家族有結腸癌病史

白宮公開由賀錦麗的醫生西蒙斯（Joshua Simmons）發出的信，信中指出賀錦麗在4月最近一次身體檢查多項指數正常。儘管日程繁忙，但保持積極的生活方式和非常健康的飲食。信中提到賀錦麗患有季節性過敏和偶發性蕁麻疹，不吸煙，只是適度飲酒。西蒙斯寫道：「她擁有執行總統職務所需的身心韌性，包括擔任國家元首、行政首長和最高統帥所需。」

信中提到，賀錦麗的家族病史包括母親患結腸癌。賀錦麗有接受定期結腸鏡檢查和每年乳房X光檢查。

下周日（20日）迎來60歲生日的賀錦麗正與78歲的特朗普競逐總統職位。賀錦麗的助手透露，賀錦麗公開了自己的醫療資訊，是要引起選民對特朗普拒絕這樣做的關注。

上述信件公開之後，賀錦麗指摘特朗普沒有公開自己的健康紀錄，缺乏透明度，還聲稱他「不希望美國人民看到他是否真的適合成為總統」。她上周六登機前往北卡羅萊納州前告訴記者：「我認為顯而易見的是，至少他的團隊不希望美國人看到關於他的一切。」

白宮的一名醫生在2018年特朗普任總統時表示，他當時的整體健康狀况非常良好，但需要減肥並開始每日運動。

特朗普的競選團隊上周六重新發布特朗普的前白宮醫生傑克遜（Ronny Jackson）的聲明。這些聲明是7月特朗普遇刺後發布，當時一顆子彈擦傷他的右耳。在那份7月26日發布的聲明中，現為得州共和黨國會議員的傑克遜表示，特朗普狀况極好，並正迅速康復。特朗普競選團隊還發布另一名醫生阿隆沃德（Bruce Aronwald）的筆記。該醫生去年9月檢查了特朗普，宣稱他身體良好，但對檢查細節透露不多。阿隆沃德是特朗普高爾夫球會的長期成員。

特朗普陣營反指賀錦麗缺耐力

特朗普競選陣營的傳訊主任史蒂文‧張（Steven Cheung）上周六在一份聲明中說，一切證明特朗普健康完美，完全適合擔任最高統帥。張反指賀錦麗無法應付競選的要求，「每天都在顯示她完全沒有資格成為美國總統」，亦缺乏特朗普的耐力。

81歲的拜登6月下旬與特朗普辯論時表現不佳，7月宣布退選，自此特朗普成為這場競選最年長候選人。賀錦麗競選團隊急於突顯特朗普的年齡。賀錦麗陣營希望通過將她相對年輕和頭腦敏銳，與特朗普的相對高齡和演講慣性離題，以及兩人之間透明度差異構成對比，進而說服尚未拿定主意的選民她更適合擔任公職。

不過，特朗普的年齡似乎並未令選民無法接受，因為民意調查顯示他與賀錦麗一直爭持激烈。

（路透社/法新社/BBC）

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