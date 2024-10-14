賀錦麗打健康牌 轟特朗普不透明 公開體檢報告 爭取游離選民支持

【明報專訊】美國民主黨總統候選人兼副總統賀錦麗上周六（12日）向競選對手特朗普打「健康牌」，公開她的健康紀錄，指特朗普不願提供詳細醫療報告，是他缺乏透明度的最新例子。在這場選情緊湊的總統大選，賀錦麗競選陣營希望通過與沒公開健康紀錄的共和黨籍對手特朗普形成對比，以爭取游離選民支持。
賀錦麗過敏不吸煙 家族有結腸癌病史
白宮公開由賀錦麗的醫生西蒙斯（Joshua Simmons）發出的信，信中指出賀錦麗在4月最近一次身體檢查多項指數正常。儘管日程繁忙，但保持積極的生活方式和非常健康的飲食。信中提到賀錦麗患有季節性過敏和偶發性蕁麻疹，不吸煙，只是適度飲酒。西蒙斯寫道：「她擁有執行總統職務所需的身心韌性，包括擔任國家元首、行政首長和最高統帥所需。」
信中提到，賀錦麗的家族病史包括母親患結腸癌。賀錦麗有接受定期結腸鏡檢查和每年乳房X光檢查。
下周日（20日）迎來60歲生日的賀錦麗正與78歲的特朗普競逐總統職位。賀錦麗的助手透露，賀錦麗公開了自己的醫療資訊，是要引起選民對特朗普拒絕這樣做的關注。
上述信件公開之後，賀錦麗指摘特朗普沒有公開自己的健康紀錄，缺乏透明度，還聲稱他「不希望美國人民看到他是否真的適合成為總統」。她上周六登機前往北卡羅萊納州前告訴記者：「我認為顯而易見的是，至少他的團隊不希望美國人看到關於他的一切。」
白宮的一名醫生在2018年特朗普任總統時表示，他當時的整體健康狀况非常良好，但需要減肥並開始每日運動。
特朗普的競選團隊上周六重新發布特朗普的前白宮醫生傑克遜（Ronny Jackson）的聲明。這些聲明是7月特朗普遇刺後發布，當時一顆子彈擦傷他的右耳。在那份7月26日發布的聲明中，現為得州共和黨國會議員的傑克遜表示，特朗普狀况極好，並正迅速康復。特朗普競選團隊還發布另一名醫生阿隆沃德（Bruce Aronwald）的筆記。該醫生去年9月檢查了特朗普，宣稱他身體良好，但對檢查細節透露不多。阿隆沃德是特朗普高爾夫球會的長期成員。
特朗普陣營反指賀錦麗缺耐力
特朗普競選陣營的傳訊主任史蒂文‧張（Steven Cheung）上周六在一份聲明中說，一切證明特朗普健康完美，完全適合擔任最高統帥。張反指賀錦麗無法應付競選的要求，「每天都在顯示她完全沒有資格成為美國總統」，亦缺乏特朗普的耐力。
81歲的拜登6月下旬與特朗普辯論時表現不佳，7月宣布退選，自此特朗普成為這場競選最年長候選人。賀錦麗競選團隊急於突顯特朗普的年齡。賀錦麗陣營希望通過將她相對年輕和頭腦敏銳，與特朗普的相對高齡和演講慣性離題，以及兩人之間透明度差異構成對比，進而說服尚未拿定主意的選民她更適合擔任公職。
不過，特朗普的年齡似乎並未令選民無法接受，因為民意調查顯示他與賀錦麗一直爭持激烈。
（路透社/法新社/BBC）
（2024美國大選）
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