民調指共和黨可重奪參院 賀縱勝選施政恐為艱 特回朝推爭議政策更易

民主黨目前在聯邦參議院佔47席，加上4名親該黨的獨立參議員，以51席輕微壓倒佔49席的共和黨，但隨資深獨立參議員曼欽退休，加上自身有最少8個議席存變數，民主黨的參院控制權岌岌可危。《紐時》/錫耶納學院民調上周四（10日）最新結果顯示，民主黨籍蒙大拿參議員特斯特支持度僅44%，大幅落後共和黨挑戰者、富商兼海軍海豹突擊隊前成員希伊（52%）。最少另外7個民主黨參院議席也面臨動搖，包括來自總統大選關鍵游離州亞利桑那、密歇根、賓夕法尼亞、內華達和威斯康星。

《紐時》民調顯示，民主黨候選人在其中4州以及俄亥俄州的議席支持度領先，但優勢不明顯，對比之下共和黨參院議席十分穩固，民主黨候選人在較有機會搶灘的得州和佛羅里達仍落後現任共和黨人克魯茲和斯科特4個和9個百分點。《紐時》分析，民主黨目前唯有寄望守住總統位置外，在參議院與共和黨平分50席，然後靠副總統的關鍵一票來繼續控制參院。

賀錦麗再登Vogue雜誌封面

另一方面，民主黨總統候選人賀錦麗上周五登上最新一期Vogue雜誌封面，標題形容她是「我們這個時代的候選人」。賀錦麗2021年1月就任副總統前，便首度登上Vogue封面。

《紐時》同日刊登共和黨副總統候選人萬斯專訪，萬斯五度拒絕直認或避談其競選拍檔特朗普是否輸掉2020年總統大選，還聲言若自己當時有權，將不會確認拜登當選。

（紐約時報/中央社）