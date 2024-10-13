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波音單季虧損390億 擬裁員一成 大罷工近1月成本增 首批777X新機交付再推遲

【明報專訊】美國飛機製造商波音公司屋漏兼逢連夜雨，除了面對主要航空製造業工會3.3萬名成員大罷工近1個月，最新數字顯示初步錄得破紀錄的50億美元（約390億港元）單季虧損。波音上周五（11日）公布計劃未來數月裁員一成，相當於1.7萬個職位，以重整營運。波音同時宣布把首批777X新機的交付日期再推遲多一年至後年。罷工令波音成本大增，同時令整個行業供應鏈大受影響，分析認為，波音今次大裁員是向罷工工人施壓。

今年8月走馬上任波音行政總裁的奧特伯格（Kelly Ortberg）向員工發送備忘，指生意面臨困難，為保長遠競爭考慮，需以艱難決定作架構改變，大規模裁員「以符合公司財務實况」。裁員將涵蓋高層管理人員、經理和基層等各級員工，詳情將於本周公布。另外，受上月13日由國際機械師和航空航天工人協會（IAM）發起的罷工，主要影響到美國西岸的工廠停產，波音已通知客戶原本被推遲5年至2025年交付的首批新型波音777X客機，將進一步延至2026年交貨。

美西工廠罷工停產 737MAX停飛撤單

波音737 MAX客機在2018年10月起的5個月內捲入兩宗致命墜機事故後，該型號客機全球停飛約20個月，隨後新冠疫情迫使航空公司撤回新飛機訂單，今年1月一架737 MAX空中甩機門事故，進一步打擊外界對其的信心，亦令人質疑波音的出品質量。

自2018年錄得盈餘後，波音過去5年共虧損逾330億美元（約2574億港元），到上周五公布的今年第三季初步財報更顯示，錄得破紀錄的50億美元按年虧損，其中20億美元來自防務與太空事業部門，奧特伯格上月已解僱該部門主管科爾伯特（Ted Colbert）。波音股價在上周五美股收市後交易時段一度下跌1.6%。

工人怕被裁 專家料波音鐵腕可結束工潮

評級機構標普（S&P）上周預期，當下工潮可令波音每月蒸發10億美元，將視乎發展有可能調低該公司的信貸評級至「垃圾」級別。波音先後向IAM提出未來4年加薪25%及30%的方案，但是均被該工會駁回，罷工工人提出多項訴求，包括加薪40%，以及重啟10年前被廢棄的退休金方案。波音上周撤回加薪的建議，IAM批評此舉令協議更難達成。有專家估計波音「鐵腕」裁員，或可結束工潮，認為罷工工人不想自己被裁。

波音罷工空巴減交付 影響航空供應鏈

波音的罷工問題還影響到更大範圍的航空供應鏈，加上主要另一客機製造商空中巴士因產品結構問題調低交付目標，令下游企業受重大打擊，例如英國工程公司Senior上周宣布將要削減人手和可支配開支。

《金融時報》上周四報道，專家認為波音罷工對大型供應商不會構成太大威脅，但中小企勢蒙受風險。有業界投資分析師呼籲大型供應商即使沒有即時需要，也增購基本部件，協助下游中小企渡過時艱。

（紐約時報/CNN/彭博社/金融時報）

相關字詞﹕航空業 波音777X 波音 供應鏈 罷工 裁員

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