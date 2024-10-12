奧巴馬游離州箍票 籲黑人男性撐賀錦麗

【明報專訊】美國前總統奧巴馬周四（10日）到關鍵游離州賓夕法尼亞的第二大城市匹茲堡，為民主黨總統候選人、副總統賀錦麗的競選集會站台。奧巴馬出席集會前到訪當地競選辦公室，不諱言民眾對賀錦麗的熱情正在減退，而且在黑人男性之間尤其明顯，呼籲他們「別找藉口」，應該走出來投票。民主黨選舉策略師直言奧巴馬對黑人和市郊白人選民有巨大號召力，盼其發言會有助賀錦麗獲得這些票源。
稱民眾對賀錦麗熱情正減退
奧巴馬表示，據其所獲的報告，對比起自己2008年競選時所獲得的支持，民眾對賀錦麗的熱情正在減退，「這在兄弟們（黑人男性）身上更明顯」。奧巴馬質疑黑人男性選民或有不同藉口，提醒女性一直在支持着他們，「你們只是對讓女性擔任總統的想法沒有感覺，並正在想着其他的方案」。奧巴馬又向持觀望態度的選民放話，在賀錦麗和特朗普之間，抉擇理應很清楚，因賀錦麗關注可負擔房屋及醫保等有助黑人社區的政策，另一邊卻一直展現無視態度，這不止是對社區、也是「對你們作為個人的漠視」。
全國公共廣播電台（NPR）周四引述民調報道指共和黨總統候選人、前總統特朗普在黑人男性選民之間的支持度上升。《紐約時報》引述上月民調數據，顯示賀錦麗在黑人選民之間的支持度仍低於拜登2020年大選贏得賓夕法尼亞州的時候。
奧巴馬其後亮相在匹茲堡大學舉行的競選集會，再次呼籲美國選民投票支持賀錦麗。奧巴馬承認今屆大選競爭激烈，但是它不止關乎政策，也關乎價值觀——他批評特朗普是自私政客，只關心自尊、金錢和地位，偏偏「沒有考慮過你們」。
特朗普底特律轟現政府摧毀國家
特朗普同日在另一關鍵游離州密歇根最大城市底特律造勢，他批評拜登及賀錦麗政府「正摧毀我們的國家」。