奧巴馬游離州箍票 籲黑人男性撐賀錦麗

稱民眾對賀錦麗熱情正減退

奧巴馬表示，據其所獲的報告，對比起自己2008年競選時所獲得的支持，民眾對賀錦麗的熱情正在減退，「這在兄弟們（黑人男性）身上更明顯」。奧巴馬質疑黑人男性選民或有不同藉口，提醒女性一直在支持着他們，「你們只是對讓女性擔任總統的想法沒有感覺，並正在想着其他的方案」。奧巴馬又向持觀望態度的選民放話，在賀錦麗和特朗普之間，抉擇理應很清楚，因賀錦麗關注可負擔房屋及醫保等有助黑人社區的政策，另一邊卻一直展現無視態度，這不止是對社區、也是「對你們作為個人的漠視」。

全國公共廣播電台（NPR）周四引述民調報道指共和黨總統候選人、前總統特朗普在黑人男性選民之間的支持度上升。《紐約時報》引述上月民調數據，顯示賀錦麗在黑人選民之間的支持度仍低於拜登2020年大選贏得賓夕法尼亞州的時候。

奧巴馬其後亮相在匹茲堡大學舉行的競選集會，再次呼籲美國選民投票支持賀錦麗。奧巴馬承認今屆大選競爭激烈，但是它不止關乎政策，也關乎價值觀——他批評特朗普是自私政客，只關心自尊、金錢和地位，偏偏「沒有考慮過你們」。

特朗普底特律轟現政府摧毀國家

特朗普同日在另一關鍵游離州密歇根最大城市底特律造勢，他批評拜登及賀錦麗政府「正摧毀我們的國家」。

（NPR/紐約時報/BBC）