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以就還擊「與美收窄分歧」 伊朗阻阿拉伯國家助以

【明報專訊】以色列與伊朗的衝突升級仍在醞釀之際，美國網媒Axios周四引述3名美國和以色列官員報道，美國總統拜登此前一天與以色列總理內塔尼亞胡通電話後，二人就以方報復伊朗導彈施襲計劃的分歧已收窄，方案雖仍比白宮理想中強硬，但華府官員認為其「方向正確，已略為放心」。《華爾街日報》（WSJ）同日報道，伊朗私下警告美國的阿拉伯盟友不要幫以色列報復，否則會成為德黑蘭下一攻擊目標。

WSJ引述多名阿拉伯官員報道，伊朗通過秘密外交管道非正式警告的包括約旦、沙特阿拉伯和卡塔爾，這些國家全駐有美軍。報道指這些國家已向華府表明不希望國內任何軍事基建或空域會被美、以用於針對伊朗的攻擊行動。沙特、阿聯酋等海灣國家上周在緊急會議上拍板，同意禁止自身領土或空域被用作轟炸伊朗。美國國防官員向WSJ承認，近期獲部分中東伙伴告知不希望以色列軍機飛越其領土，或者美軍透過或經過其領空發動攻擊，只容許駐當地美軍作自衛行動。報道分析指，以色列料會取道敘利亞或防空相對薄弱的伊拉克來展開對伊朗的軍事行動，惟美軍曾面臨加大保護資產安全和補給難度增加的困境。

普京土庫曼晤伊朗總統

Axios則指，拜、內通電話前，白宮國安顧問蘇利文跟以色列戰略事務部長德爾默先通電話，仔細討論以方報復方案，美以未來數日會維持工作級別磋商，以國防長加倫特下周或訪美，繼續跟華府高層商討。另外，俄羅斯總統普京在土庫曼跟伊朗總統佩澤希齊揚會面。

（華爾街日報/華盛頓郵報）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 阿拉伯 以色列 伊朗 美國

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