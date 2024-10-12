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以襲黎南炸中聯國維和部隊 多國譴責

【明報專訊】以色列周四（10日）加強空襲黎巴嫩首都貝魯特中部，位置跟真主黨據點的貝魯特南部市郊距離甚遠，衛生部門稱空襲造成最少22死117傷，是雙方爆衝突以來在貝魯特市中心攻擊傷亡最慘重的一次。另外，聯合國維和部隊黎南總部附近地方48小時內兩度受襲，共造成4名維和人員受傷，多國發聲明譴責。

48小時兩度受襲 4維和人員受傷

以軍周四表示，在黎南城市納古拉（Naqura）的聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，聯黎部隊）總部附近展開行動，聲稱真主黨成員在附近一帶行動。聯黎部隊稱以軍坦克攻擊總部一座瞭望塔，造成2名來自印尼的部隊成員受傷。西班牙、俄羅斯、土耳其發聲明譴責，印尼外長周五譴責襲擊違國際人道主義法。中國外交部昨對襲擊表示嚴重關切和強烈譴責。以方則稱部隊開火前，有通知聯黎部隊找地方掩護。

到周五早上，聯黎部隊表示納古拉總部再受爆炸影響，兩名斯里蘭卡籍維和部隊人員受傷。以軍昨表示，以色列部隊在黎巴嫩南部向聯黎部隊位置附近的威脅開火，承認其中「一擊」造成兩人受傷。聲明稱，在事發數小時前，以色列已指示聯黎部隊人員前往受保護區域並留在那裏。

美國防長奧斯汀昨表示，周四晚與以色列防長加倫特通電話，呼籲以方確保聯黎部隊安全。

（CNN/BBC/路透社/法新社/新華社）

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