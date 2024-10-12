爭取東京賠償原爆死傷 致力國際裁核運動

1956年成立的被團協，在日本全部47個都道府縣都有屬會組織，組織幹事及成員全為被爆者，3大主要目標為以行動（1）防止核戰並全面禁止核武；（2）爭取日本政府制訂全面的《救援被爆者法》，並提供國家賠償；（3）為被爆者提供輔導，以及健康和生活等其他援助。

被團協的主要活動包括每年請願數十次，敦促日本政府和國會採取行動讓國際社會了解二戰原爆所造成的全面傷害；領導宣揚防止核戰和廢除核武的公眾意見，多年來已取得日本政府為援助被爆者制訂多條法例，包括1994年的《維護原子彈被爆者相關法律》。

被團協安排原爆受害人等展開全國活動，親身訴說經歷，亦調查原爆受害者的根本訴求。國際上，該組織1977年以來積極協助籌備「非政府組織國際會議」，協助推動世界各地和平運動。日本放送協會（NHK）昨報道，被團協曾為呼籲所有國家參與《禁止核武器條約》（TPNW），向聯合國提出1370萬人次聯署，後於前年6月派被爆者到澳洲出席TPNW首次締約國會議，表達廢除核武的訴求。

1985年以來屢獲提名

在二戰原爆60周年的2005年諾貝爾和平獎頒獎典禮上，諾貝爾委員會主席曾經對被團協致敬，稱其長期致力於裁減核武活動。

被團協自1985年以來多次獲提名諾貝爾和平獎，終在今年獲獎。

（NHK/被團協官網）