日原爆倖存者組織反核武獲和平獎 挪威諾委會：啟迪世人堅守「核禁忌」

藉原爆受害人親身證詞 助反思用核

諾委會發出的新聞公告提到，在二戰尾聲1945年8月的廣島和長崎原爆後，逐漸發展出有力的國際規範「核禁忌」（nuclear taboo），即認定道德上無法接受使用核武，而1956年8月10日成立的日本被團協是日本以至全球唯一支援原爆倖存者（日文稱「被爆者」）的全國性組織，它通過被爆者的親身證詞，協助世人「描述、思考和領悟核武造成難以理解的傷痛」，在推動防止核戰和廢除核武方面有重要獨特地位，並致力為建立核禁忌作出傑出貢獻，近80年來再未有核武被用於戰爭中，惟今時今日核禁忌面臨被打破的壓力，情况令人擔憂。

被團協全名中的「原水爆」意指原子彈和氫彈爆炸，前者指涉二戰原爆，後者則指涉1954年日本捕魚船「第五福龍丸」在太平洋比基尼環礁受美國氫彈試驗輻射污染的事件。

新聞公告提到，被團協至今提供數以千計證詞、制訂決議和作出公開請願，並每年派代表團出席聯合國及各和平會議，提醒世界有核裁軍的迫切需要。總有一日被爆者無法再見證歷史，但在被團協保留的文化記憶和持續努力下，日本的新世代將傳承其遺志，啟迪和教育全世界民眾秉持核禁忌，這點正是「人類和平未來的前提」。

石破茂：「被團協」獲獎極具意義

被團協是繼日本前首相佐藤榮作發表「非核三原則」（不擁有、不生產、不引進核武），並簽署《核不擴散條約》而獲1974年和平獎後，時隔50年再有日本人或組織獲該獎。被團協代表委員之一田中熙巳向日本放送協會（NHK）表示，他認為組織獲和平獎是因為俄烏和中東戰爭令使用核武的風險大增，不諱言有預感在不久未來將爆發核戰；另一代表委員箕牧智之認為被團協獲獎有助說服世界「禁絕核武可達至永久和平」。正外訪的日本首相石破茂則形容被團協獲和平獎「極具意義」。

（諾貝爾獎網站/NHK/中央社/路透社）