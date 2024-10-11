美國大選●文化戰爭篇｜2025計劃淪箭靶 特朗普割席艱難 逾百「親特」舊官員參與 匯集保守右翼思想

保守派智庫倡議 擴總統權力遏異見

2025計劃（Project 2025）2022年在傳統基金會監督下悄然展開，其922頁保守政策指南《領導指令2025》（Mandate for Leadership 2025）去年低調出版，到今夏漸受矚目。《華盛頓郵報》7月下旬分析指出，「2025計劃背後的目標，是為下屆特朗普政府制定全面計劃，旨在以保守模具重塑美國，同時大幅擴大總統權力，讓特朗普可以利用這種權力對付他的批評者」。

網媒Vox將《領導指令2025》中的提議分成三大類：

1）擴大總統及其委任者對行政部門的控制權，取消成千上萬聯邦政府僱員的工作保障，使之可以由總統的忠實支持者取代；

2）實現保守議程，包括削減規管、減少對貧困人口的聯邦支出、放棄打擊氣候變化的努力、增加軍事開支等；

3）推行強硬宗教右派的激進議程，例如利用聯邦權力阻止墮胎並限制醫保對某些避孕措施的覆蓋，甚至提出應該「取締」色情物品，其製作者和發布者應該被監禁。

2025計劃之所以惹爭議，除了因為《領導指令2025》許多提議被視為極端（見表），亦因為傳統基金會主席羅伯茨（Kevin Roberts）今年不止一次表示計劃將特朗普主義制度化。他在7月一場播客訪談中更表示「已展開第二次美國革命，如果左派允許的話，這場革命將保持不流血」。

傳統基金會主席：將特朗普主義制度化

一些民主黨人認為2025計劃是幫助民主黨總統候選人賀錦麗在11月擊敗特朗普的王牌。他們將《領導指令2025》標籤為特朗普第二任期的施政藍圖，甚至經常將該文件一些政策立場宣稱是特朗普本人的立場。賀錦麗在取代拜登競選後的首次公開講話中，聲言要打敗兩個敵人：特朗普和他的「極端2025計劃議程」。

特朗普7月上旬在旗下社交平台Truth Social親自否認與2025計劃有關，稱對其一無所知，並指《領導指令2025》一些提議「荒謬絕倫且糟糕透頂」。他9月與賀錦麗辯論時重申「我沒有讀過它。我故意不想讀它，我不會讀它」。

雖然特朗普及其競選團隊試圖與2025計劃保持距離，但CNN在7月報道，最少140名曾在特朗普政府工作的人參與了2025計劃，其中超過一半被列為《領導指令2025》的作者、編輯和參與者。哥倫比亞廣播公司（CBS）發現《領導指令2025》有700條政策提議，當中最少有270條與特朗普過去或現在的競選提議相似，又發現《領導指令2025》38名主要作者中至最少有28名（近75％）曾在特朗普政府工作。

在特朗普競選團隊表示憤怒之後，2025計劃主任丹斯（Paul Dans）7月底宣布退出2025計劃。丹斯辭任後，特朗普的競選經理表示：「2025計劃的結束消息將受到熱烈歡迎，並應作為任何試圖歪曲他們對特朗普總統及其競選活動影響力的人或團體的警告：這樣你們不會有好結果。」

民主黨對2025計劃死咬不放。在丹斯辭職當日，賀錦麗的競選經理羅德里格斯在題為「2025計劃不會消失」的聲明中堅稱：「2025計劃仍在選票上，因為特朗普在選票上。這是他的議程，由特朗普的盟友為他制定，目的是對我們的國家造成傷害。」

民主黨猛打 20區賣廣告轟極端

美國新聞網站Axios本月8日報道，民主黨國會競選委員會在競選最後階段大力攻擊2025計劃，在20多個地區推出大型廣告牌猛烈抨擊該計劃的極端建議。民主黨眾議員哈夫曼告訴Axios：「所有我們擁有的數據都顯示，2025計劃引起的興趣和影響力都非常巨大，比幾乎所有其他問題都要大。」

美國政治網媒Politico的高級編輯謝弗（Michael Schaffer）在9月13的專欄文章質疑《領導指令2025》過早曝光，指出第一本《領導指令》對列根總統任期有很多政策建議，卻是在1981年1月出版，即列根當選後但尚未就任之時，「如果你想左右政策，這是一個合理的時間，但如果你想要虛張聲勢並扮演選舉年的造王者，這就不是合適的時機」。文章引述一名傳統基金會前員工所說，「他們早早將其公之於眾，讓對手研究人員有機會用其大做文章」。

全國廣播公司（NBC）9月20日的民調顯示，僅4%受訪者對《領導指令2025》持正面看法，持負面看法的有57%。《紐約時報》/錫耶納學院民調顯示，聽過2025計劃的人中有七成認為特朗普將試圖實施其「大部分」（41％）或「一些」（30％）提案。

可以肯定的是，2025計劃已被視為特朗普盟友犯下的錯誤，成了特朗普競選的負擔，給了民主黨一張可吸納游離選民的牌，但會否對特朗普競選總統幫倒忙，則要取決於選民如何將他與該計劃聯繫在一起。

明報記者

（2024美國大選 文化戰爭篇之四）