美以領袖通話 攻伊朗方案未明

WSJ：華府不滿以方推搪告知軍事計劃

以媒報道，拜內通話於美東時間周三早上約10時30分舉行，歷時約半小時，美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗亦有參與。白宮事後聲明指拜登重申對以色列安全承諾「堅如鐵甲」，明確譴責伊朗10月1日用彈道導彈攻擊以色列；拜登亦力挺以色列應對黎巴嫩真主黨攻擊、保護以方民眾的權利；同時強調以方需盡量減低對平民的傷害，尤其對貝魯特人口密集區行動時。加沙方面，拜、內二人討論有急切需要重啟釋放哈馬斯所扣押人質的外交行動。

上述白宮聲明未有直接提及以色列報復伊朗的計劃。《紐約時報》周三報道，華府官員勉強同意以方採取「破壞行動」（acts of sabotage），只要不會令局勢進一步升級便可。據《紐時》和WSJ報道，美國防長奧斯汀對以色列近期多次「先斬後奏」，突襲暗殺敵對穆斯林武裝力量高層的做法大表憤怒，他憂慮美方將缺乏時間調整中東軍力，協助以色列應對報復攻擊。

美媒報道，曾揭發「水門事件」的美國資深記者伍德沃德（Bob Woodward）下周二將推出的新書War（暫譯《戰爭》）揭露以哈戰爭爆發後，拜、內二人關係轉差，其中在今年7月以軍空襲貝魯特暗殺一名真主黨高級軍事指揮官，連帶造成3名平民死亡，拜登告誡內塔尼亞胡說：「世界正日益認為以色列是流氓國家。」

（法新社/華爾街日報/紐約時報/CNN）