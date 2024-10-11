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拜登斥特朗普藉風災造謠「不美國」

【明報專訊】美國總統大選臨近，颶風襲美亦成為政治議題，總統拜登周三（9日）批評共和黨總統候選人、前總統特朗普就政府應對「海倫」及「米爾頓」兩個颶風的工作謊話連篇，並譴責散播謊言的做法「有違美國精神」（un-American），對需要協助的人帶來傷害。

拜登在他與民主黨候選人、副總統賀錦麗就政府應對「米爾頓」召開的簡報會上，批評有人鹵莽、不負責任、無情地宣揚假信息和徹底的謊言。他稱特朗普一方所指受災民眾只收到750美元等的說法非事實，又斥對方稱應對風災的資金被轉移給移民的說法荒謬。當晚拜登再於記者會表示，散播有關風災及政府應對工作假消息，對需協助者有害。

賀錦麗清談節目飲啤酒受批評

賀錦麗周二出席清談節目時跟主持飲啤酒，尋求展現親民形象，但翌日立場傾向共和黨的霍士新聞頻道節目「霍士與朋友」（Fox & Friends）批評她在颶風逼近之際飲啤酒，有失領袖風範，不顧災民心情。

外界關注風災影響大選投票，有維護投票權團體稱因應海倫及米爾頓兩個風災影響，周二入稟聯邦法院要求法官延長選民登記期。北卡羅萊納州議會周三亦通過法案，採取措施讓災民更易投票。

（法新社/路透社/CNN/白宮網頁）

相關字詞﹕米爾頓（Milton） 2024美國總統大選 海倫 風災 賀錦麗 特朗普

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