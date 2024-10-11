3級颶風掃佛州 局部「千年一遇」降雨

最少現19龍捲風 逾300萬戶停電

美國國家颶風中心表示，米爾頓登陸西埃斯特基附近時，持續風速為每小時193公里，其後橫過佛州中部，從東岸離開佛州仍有1級颶風威力。米爾頓登陸期間帶來嚴重破壞，州長德桑蒂斯稱當地出現最少19個龍捲風，摧毁約125間房屋，大多為流動房屋。布雷登頓（Bradenton）有樹木連根拔起，水深及膝，採訪隊要到高地暫避。

「米爾頓」為佛州多個地方帶來暴雨，其中聖彼得斯堡在3小時內錄得約16吋（約406毫米）降雨，超過該市3個月平均雨量。薩拉索塔縣降雨亦達7.55吋（約191毫米），幾乎是10月平均2.76吋（約70毫米）的3倍。聖彼得斯堡市中心中央大道上的有天秤倒塌壓向一幢建築物。供救災人員臨時棲身室內體育館屋頂被吹走。

白宮周四聲明表示，總統拜登已聽取應急部門關於初步災情的簡報。研究機構Enki Research的災難風險模擬專家沃森（Chuck Watson）在「米爾頓」登陸前估計，「米爾頓」或帶來600億至750億美元（約4680億至5850億港元）損失，對該區是一場重大災難。

（CNN/路透社/彭博社）