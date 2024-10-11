書寫歷史創傷 韓女作家韓江獲諾獎

諾貝爾文學獎委員會主席奧爾森（Anders Olsson）在聲明中表示，韓江的作品直面歷史創傷和無形的規則，每部都揭示了人類生命的脆弱。她對肉體與靈魂、生與死之間的聯系有着獨特的認識，並以詩意和實驗性的風格成為當代散文的革新者。

韓江1970年11月出生於韓國光州，父親是小說家韓勝源。她本人畢業於延世大學韓文系，1993年在《文學與社會》冬季刊發表詩作涉足文壇，次年在《首爾新聞》主辦的文學徵集活動中憑藉《紅錨》獲獎，轉型為小說家。韓江憑2007年小說《素食者》衝出國際，該作獲2016年「國際布克獎」，是首部獲該獎的亞洲作品，該長篇小說由3個章節構成，講述女主角拒絕來自世界的壓迫開始放棄肉食後的改變。韓江當年獲布克獎時表示，「這部作品的女主角希望成為植物，也想遠離人類，不想沾染人性中黑暗的一面」。

瑞典學院成員帕爾姆（Anna-Karin Palm）形容韓江的「詩意散文溫柔與殘忍並存，並有時稍見超現實」。曾有韓國文學評論家則稱韓江為「一位印象派作家」，指她潛心研究的是絕望至極中才可以感受到的那束微弱救贖之光。」

光州濟州慘案改變人生軌迹

韓江過去受訪時曾表示，韓國1980年5月發生的光州民主化運動改變了並其人生，13歲父親給她看光州遭屠殺受害者慘狀的相片集，成為她對人類產生根本疑問的契機，其後從《素食者》開始以作品嘗試解答該問題。2014年韓江出版另一代表作《少年來了》，以7名平民敘述為中心，拼湊出光州事件受害者、家屬及倖存者的處境與心境。這部作品2017年獲意大利馬拉帕蒂國際文學獎。韓江其後再於2021年出版以1940至1950年代「濟州四三事件」為主題的作品《永不告別》，再度表達對歷史受害者的關懷。

首亞洲女性獲文學獎 韓諾獎第二人

韓江是首名亞洲女性獲諾貝爾文學獎，也是繼韓國時任總統金大中2000年獲諾貝爾和平獎後，第二名獲諾獎的韓國人。韓江昨天在首爾家中接獲通知，表示自己當時才剛跟兒子用完晚餐，完全沒想到會獲獎。她將於12月10日在瑞典斯德哥爾摩舉行的頒獎禮上，獲獎牌和證書，以及1100萬瑞典克朗（約821萬港元）獎金。

總統感謝貢獻 BTS成員讀作品

韓國總統尹錫悅昨在facebook發文向韓江道賀，感謝她將韓國現代史上的傷痛昇華為偉大的文學作品。男團防彈少年團（BTS）成員RM、V也都通過社交平台道賀，其中V興奮表示剛讀完《少年來了》。

今天將公布諾貝爾獎和平獎得主。

（中央社/中新社）