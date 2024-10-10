以總理煞停防長訪美 分歧加深

反映內塔尼亞胡拜登政府不信任

加倫特原定訪美期間會與美國防長奧斯汀會面，行程重點為美以協調以色列可能對伊朗發動的報復打擊。Axios昨天引述以色列官員稱，以總理內塔尼亞胡通知加倫特有關行程不獲批，直至他（內塔尼亞胡）收到美國總統拜登的電話，及安全內閣批准對伊朗導彈攻擊的回應為止。以國總理辦公室稱，如未就針對伊朗的報復打擊性質作決定，加倫特的華盛頓之行「毫無意義」，又指一旦有決定，先與美方討論的人應是內塔尼亞胡。

消息人士稱，伊朗上周向以色列大規模發射導彈攻擊後，內塔尼亞胡就嘗試協調跟拜登電話聯絡，但一直未有成事，拜登則表示以方決定如何回應伊朗攻擊後才會跟他對話。報道引述3名美國官員稱，拜登將在美國時間周三上午與內塔尼亞胡通電話，這將是兩人近兩個月來首次通話。美國官員稱，拜登想通過這次電話會議來確定以色列報復伊朗的程度。美國希望以色列打擊伊朗境內重要目標，但不要過度。

另外，內塔尼亞胡周二晚發布影片，稱以軍已大幅削弱真主黨能力，包括殺死數千名武裝分子、真主黨領袖納斯魯拉本人、他的繼任人，及繼任人的繼任人。內塔尼亞胡又警告黎巴嫩可能陷入加沙一樣的破壞和苦難。

（Axios/華盛頓郵報）