明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

以總理煞停防長訪美 分歧加深

【明報專訊】以色列防長加倫特原定周二（8日）出發前往美國華盛頓，但被總理內塔尼亞胡煞停。美國網媒Axios分析指事件為兩人關係緊張又一例，亦反映內塔尼亞胡跟拜登政府之間嚴重不信任。

反映內塔尼亞胡拜登政府不信任

加倫特原定訪美期間會與美國防長奧斯汀會面，行程重點為美以協調以色列可能對伊朗發動的報復打擊。Axios昨天引述以色列官員稱，以總理內塔尼亞胡通知加倫特有關行程不獲批，直至他（內塔尼亞胡）收到美國總統拜登的電話，及安全內閣批准對伊朗導彈攻擊的回應為止。以國總理辦公室稱，如未就針對伊朗的報復打擊性質作決定，加倫特的華盛頓之行「毫無意義」，又指一旦有決定，先與美方討論的人應是內塔尼亞胡。

消息人士稱，伊朗上周向以色列大規模發射導彈攻擊後，內塔尼亞胡就嘗試協調跟拜登電話聯絡，但一直未有成事，拜登則表示以方決定如何回應伊朗攻擊後才會跟他對話。報道引述3名美國官員稱，拜登將在美國時間周三上午與內塔尼亞胡通電話，這將是兩人近兩個月來首次通話。美國官員稱，拜登想通過這次電話會議來確定以色列報復伊朗的程度。美國希望以色列打擊伊朗境內重要目標，但不要過度。

另外，內塔尼亞胡周二晚發布影片，稱以軍已大幅削弱真主黨能力，包括殺死數千名武裝分子、真主黨領袖納斯魯拉本人、他的繼任人，及繼任人的繼任人。內塔尼亞胡又警告黎巴嫩可能陷入加沙一樣的破壞和苦難。

（Axios/華盛頓郵報）

相關字詞﹕以黎關係 以色列-真主黨戰爭 真主黨 黎巴嫩 內塔尼亞胡 以色列 拜登 美國

上 / 下一篇新聞