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「破解蛋白質結構密碼」 美英3學者獲化學諾獎

【明報專訊】瑞典皇家科學院周三（9日）公布本屆諾貝爾化學獎由美、 英學者貝克（David Baker）、哈薩比斯（Demis Hassabis）和江珀（John M. Jumper）奪得，分別表揚他們在蛋白質設計和蛋白質結構預測領域作出的貢獻。貝克將獲得1100萬獎金瑞典克朗（約824萬港元）的一半，另一半則由哈薩比斯及江珀共享。

創新蛋白質 AI預測複雜結構

諾貝爾評獎委員會在昨天發布的新聞通報中稱，「他們破解了蛋白質奇妙結構的密碼」。通報指貝克成功地完成一項幾乎不可能的壯舉，製造出全新種類的蛋白質，哈薩比斯和江珀則開發出人工智能（AI）模型來解決預測蛋白質複雜結構的問題。這些發現蘊藏巨大潛力。

通報稱，2003年貝克成功設計出一種新的蛋白質。此後，他的研究小組創造出「一種又一種富有想像力的蛋白質」，它們可被用於藥物、疫苗、納米材料和微型傳感器等。

哈薩比斯和江珀的發明則解決了自1970年代以來的一項科研難題：蛋白質結構預測。2020年，他們開發出AI模型AlphaFold2，能够預測幾乎所有已知蛋白質的結構。自從取得突破以來，AlphaFold2被來自190個國家的200多萬人使用，以幫助科研人員更好地了解抗生素耐藥性等。

貝克在1962年出生於美國華盛頓州西雅圖，現為美國華盛頓大學教授；哈薩比斯1976年在英國倫敦出生，而江珀則在1985年出生於美國小石城，兩人分別是總部設在英國倫敦、互聯網巨擘Google旗下的人工智能（AI）部門DeepMind行政總裁及資深研究科學家。

這是本屆第2個頒發予有關AI研究的獎項。周四將公布諾貝爾文學獎得主。

（中新社/路透社/中央社）

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