朝切斷接韓公路鐵路 封鎖南境加固要塞

致電通知美軍 免擦槍走火

人民軍總參謀部周三（9日）發表的聲明稱，由於與朝鮮南部國境交界的韓國地區無時無刻地、同時多發性地作侵略戰爭演習，其力度已完全升級，再加上一批批美國核戰略資產隨時出現，而對方又不斷宣稱要「終結朝鮮政權」，「朝鮮半島的尖銳軍事形勢」要求朝鮮軍方堅決採取更強硬的反制措施以切實維護國家安全。人民軍總參謀部宣布，將採取實質性軍事措施，徹底分離朝鮮的主權行使領域與韓國的領土。朝鮮軍方又表示，鑑於在南面國境敏感地帶作要塞化加固工程，為避免誤解和防止擦槍走火，周三早上已致電通知美軍。

路透社報道，這項宣布預示韓朝邊境附近的活動將進一步升級，這種情况近年來都很少見。韓國軍方今年7月表示，今年數月以來發生多宗事故，朝鮮持續在高度軍事化的邊境沿線佈設地雷、障礙物與製造荒地。

朝中社周三報道，朝鮮國防科學院前一天實行了240毫米可控火箭炮彈驗收試射。報道稱，這次試射旨在驗證自動射擊系統的可靠性，同時再次確認可控火箭炮彈對67公里最大射程目標的命中精確度。

另外，朝鮮周二結束一連兩天的第14屆最高人民會議第11次會議，通過修補社會主義憲法的部分內容、輕工業法及對外經濟法，並通過多項人事任命，包括委任努光鐵為防相。努光鐵在領袖金正恩兩次與美國時任總統特朗普到新加坡和越南舉行雙邊峰會時都是代表團成員之一。

（朝中社/中央社/法新社）