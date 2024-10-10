風暴連襲 美大選觀望十月驚奇 5級颶風「米爾頓」來勢洶洶 佛州550萬人接疏散令

「米爾頓」（Milton）周二中心持續風速達每小時270公里，直撲有逾300萬人口的坦帕灣地區，之後會橫掃佛州中部，預計為佛州沿岸地區帶來3米或以上致命風暴潮。截至周二，當局已向風暴預測路徑範圍約550萬人發出強制或自願疏散令。大批民眾自周日起疏散，導致高速公路大塞車，加油站燃料短缺，超市缺貨。

賀錦麗救災缺失勢成攻詰把柄

上月底4級颶風「海倫」先登陸佛州，再重創總統大選關鍵游離州北卡羅萊納及喬治亞。兩股大型颶風接踵而至，考驗拜登政府，尤其作為民主黨總統候選人、副總統賀錦麗的領導能力。美國傳媒及兩黨策略師也在評估風災適逢大選即將到來，會否出現「十月驚奇」效果。首先值得關注的是，「海倫」橫掃的北卡及喬治亞都是游離州，《華盛頓郵報》民調顯示，特朗普在這兩州分別只領先賀錦麗兩個百分點和不足一個百分點，而這兩州合計佔7個關鍵游離州三分之一的選舉人票，選情有輕微變化都足以左右誰入主白宮。

觀乎歷史，風災後民眾流離失所等問題會大幅拉低投票率，最明顯然例子是2005年8月颶風「卡特里娜」重創路易斯安那州新奧爾良市，到翌年4月新奧爾良舉行市長初選時，超過一半居民還未能回家，結果投票率較4年前減少超過10%。「海倫」是自「卡特里娜」以來，在美國釀成死傷最慘重的颶風，但兩者有一些主要差異，「卡特里娜」造成的死亡和破壞規模暫時仍遠超「海倫」，前者釀災亦離選舉有幾個月差距，但「海倫」災情發生在距大選僅1個月時間。2018年10月初颶風邁克爾吹襲佛州，距離中期選舉亦僅1個月，結果災區投票率下降近7%。

災區投票率恐跌 不利特朗普

若今次風災同樣影響投票率，對特朗普料較不利。《華盛頓郵報》指出，受「海倫」影響最嚴重的地區都傾向支持共和黨，尤其北卡州。特朗普周一承認共和黨地區受颶風重挫，「我們正盡力讓選民方便投票」。共和黨策略師邦讓指出，風災能否成為「十月驚奇」取決於「米爾頓」的影響，它可能導致北卡州有更多降雨，考驗聯邦政府應變，若國民警衛隊或聯邦緊急事務管理局（FEMA）幫助災民有任何缺失，將成為特朗普攻擊民主黨把柄。

另一方面，若能處理好災後復原工作，對政客選情也有幫助。2012年距大選不足一周前，颶風桑迪吹襲美國東北部，時任總統奧巴馬暫停競選活動集中處理災情，當時有15%選民將應對風災視為最重要議題，奧巴馬贏得其中七成選民支持，被視為有助他成功連任。當時紐約州共和黨籍州長克里斯蒂在亞特蘭大機場迎接奧巴馬到災區，被外界視為助奧巴馬加分。報道指佛州州長德桑蒂斯日前拒與拜登視察「海倫」災區，相信就是要避免重蹈覆轍。

（華盛頓郵報/路透社/國會山報）

（2024美國大選 投票倒數第26天）