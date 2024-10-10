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「試管嬰」成另一戰線 保守州份勢收緊規限

【明報專訊】俗稱「試管嬰兒」的體外人工受精技術（IVF）是今屆大選另一戰線。有論者預期，隨着兩黨陣營對胚胎法律地位的對立加劇，有意藉由IVF協助生育者將面對更大障礙。

IVF為輔助生育技術，取出有意生育者的卵子及精子以人工方式體外受精，培養成胚胎後移植回母體內繼續懷孕。單在2022年，美國便有逾9萬嬰兒透過IVF誕生，佔整體出生嬰孩的2.5%。蓋洛普今年6月民調顯示，多達82%美國人認為，使用IVF協助生育在道德上可接受，但接受銷毁多餘胚胎者則大降至49%。不少保守州份正收緊對IVF的規限。今年2月，阿拉巴馬州最高法院裁定IVF產生的胚胎可視為兒童，致該州生育治療診所一度關閉，掀起爭議。

雖然特朗普以「生育領袖」自居、揚言若當選將下令由政府或保險公司負擔國民接受IVF費用，但民主黨陣營直指共和黨指胚胎有生存權的立場正危及IVF。由民主黨控制的參議院今年6月起接連提出保障接受IVF權利的全國性法案，但遭共和黨議員阻撓，強調該黨無意禁制IVF，法案是不必要的「政治騷」。

不育病人組織Resolve主席科盧拉預料IVF不會被全面禁制，但執行上很可能由州政府層面開始更多規管，例如培育胚胎數量、能否冷藏胚胎或檢測基因等。《經濟學人》稱禁制IVF雖儼如政治自殺，但美國環繞生育權的文化戰加劇，處理胚胎問題將日益失去彈性。（CNBC/經濟學人）

（2024美國大選 文化戰爭篇之三）

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