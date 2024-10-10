因姦成孕墮胎過來人 撐賀錦麗盼保選擇權

來自肯塔基州的杜瓦爾5歲起遭繼父性侵長達10年，12歲時因姦成孕。她表示，以往鮮有論政，但「羅訴韋德案」遭推翻，嚴限墮胎的法令在多州冒起，令她感到有責任為自己及其他可能失去選擇權利的性侵與亂倫受害人發聲。

轟特朗普不理女性困境

去年肯塔基州長選舉中，杜瓦爾初次在競選廣告中訴說自身經歷，為民主黨籍州長貝希爾（Andy Beshear）助選，被視為動員親特朗普的鄉郊男性倒戈、成就貝希爾連任的要因之一。她隨後亦成為賀錦麗競選廣告的主角，講述當年得悉自己懷孕時因「羅訴韋德案」裁決仍有效，可接受墮胎，「我仍有選擇的餘地」。賀錦麗上月在大選辯論中便提及杜瓦爾的個案，直指特朗普令12、13歲遭受亂倫的少女被迫懷孕生產。

杜瓦爾近日聯同其他性侵受害人為民主黨站台，批評特朗普毫不關心女性困境。賀錦麗競選團隊資深顧問科克斯稱，杜瓦爾經歷與墮胎權議題引起民主黨人、獨立選民與普遍共和黨人共鳴，有望爭取更多跨黨派選民。

（Politico/獨立報）

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