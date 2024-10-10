美國大選●文化戰爭篇｜賀錦麗墮胎權牌搶票 特朗普捱打 兩黨立場各受限 分析：藉敏感議題爭選票不易

美國自19世紀末起出現墮胎是否合法的爭議。1973年，最高法院在「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中裁定孕婦選擇墮胎的決定受憲法保障，保守派此後多番尋求推翻裁決。特朗普2017年就任總統後任命3名保守派大法官填補最高法院空缺，造就最高法院於2022年翻案，裁定憲法並無賦予墮胎權利，14個州隨後實施近乎等同完全禁制墮胎的嚴苛規限（圖表），掀起捍衛墮胎權的示威潮。

賀錦麗長年倡議全國立法保障生育自由，被視為拜登政府推動女性生育福祉的代言人。今年8月她獲總統候選人提名後，便以重奪墮胎權為競選主調，指摘特朗普助推翻墮胎的憲法保障，令三分之一屆生育年齡的婦女居於墮胎被禁或嚴格受限的州份，損害最可能尋求墮胎的貧困、少數族裔或年輕女性權利。上月喬治亞州一名孕婦便因禁止懷孕6周或以上者墮胎的規定延誤治療死亡，賀錦麗將之歸咎於特朗普，警告若他再次當選，惡果勢續增。

立場搖擺 特朗普被視黨叛徒

以「史上最支持生命權的總統」自居的特朗普，其墮胎立場卻搖擺不定。他雖將以推翻「羅訴韋德案」為任期內最大政績之一，但同時承諾建立「對女性及其生育權極好的政府」。他曾批評佛州立法禁止懷孕6周或以上者墮胎屬「可怕的錯誤」，年初在公眾活動又稱墮胎問題「需要一點妥協」。至上周二（1日）副總統候選人舉行辯論期間，特朗普更在社交網發文，首次表明如當選會運用否決權阻止全國性墮胎禁令，重申應各州自行就墮胎立法，背離共和黨多年黨綱。

特朗普嘗試兼顧傾向容許合法墮胎的游離選民與反墮胎陣營的做法惹來抨擊。南方浸信會神學院主席莫勒形容特朗普「近乎經過計算地與支持生命權的選民切割」，反墮胎組織Live Action創辦人羅斯亦斥特朗普背叛，他將「失去支持生命權者的選票」。

晚孕期墮胎權為難賀錦麗

《紐約時報》與美國錫耶納學院8月公布的民調顯示，雖然經濟仍是選民頭號焦點，但視墮胎為影響投票意向的游離州選民有上升趨勢，45歲以下婦女更認為墮胎是比經濟更重要因素。另外，相信賀錦麗能更好處理墮胎議題的受訪者比相信特朗普的多逾20個百分點。民調機構皮尤研究中心上月公布調查亦顯示，半數選民稱墮胎對其投票意向非常重要，包括逾三分之一共和黨人。民調機構蓋洛普指出，32%選民稱只會投票予墮胎立場與自己相同的候選人，為史上最高，情况在支持墮胎權的一方尤甚。

不過政治新聞網站Politico認為，兩名總統候選人在墮胎議題上均極力避免背離原有支持者與中間選民的立場，足見爭票難處。除了特朗普陷困，曾經投票反對禁止懷孕20周以上墮胎法案的賀錦麗亦無表明應否在特定情况對墮胎設限。她在大選辯論中拒回應是否支持懷孕後期墮胎，僅稱應保障在胎兒能離開母體存活前的墮胎權。

專長分析選舉的拉基奇指出，支持墮胎權的選民中包括共和黨人，不一定自動票投民主黨，儘管2022年中期選舉時民主黨憑墮胎議題力抗共和黨「紅色浪潮」，但其得票率與對墮胎的支持度並非對等，不應認定賀錦麗能重演勝仗。美國歷史學家弗勞爾斯亦認為，即使保守派陣營對特朗普傾向溫和的墮胎立場不滿，然而為了繼續推動限制墮胎的目標，他們勢「歸隊」助特朗普在大選中爭勝。

（綜合報道）

（2024美國大選 文化戰爭篇之三）