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美邊境新難題：華「走線潤美」印「捨南取北」

【明報專訊】傳統上美墨邊境的偷渡客以來自鄰近的中南美州或加勒比海為主，近年卻多了一些不是來自美洲大陸的新興偷渡客，其中俄軍侵烏令來自烏克蘭和俄羅斯的偷渡者一度大增，惟最受美國輿論關注的是中國和印度。

在疫情過後一些中國公民加入取道美墨邊境偷渡的行列，即所謂的「走線潤美」，令過去兩年數字涉及中國公民的美國邊防「遭遇」個案急升，並時而有意外發生，尤其是那些採取危險海路的偷渡客——今年4月，墨西哥警方便在海邊發現8具中國公民遺體。

翻查美國海關及邊境局的數據，印度公民經美墨邊境偷渡的人數有所減少，但取道美國北部邊境的人數卻上升，似是避開戒備森嚴的南部。美國南部邊境「遭遇」印度公民的執法次數在去年6月升至新高的8,012次，但此後顯著回落，到今年8月只剩1,677次，對比之下，美國北部邊境的次數則於今年6月達到5,153次新高，兩個月仍維持在4,216次水平。

在中美角力升溫背景下，中國捲入美國邊境爭議自然更受注目，除非法入境者，還包括走私毒品。有不法商人利用美墨甚至美加邊境將中國製芬太尼或相關材料偷運入美，被指導致美國鴉片類藥物上癮問題嚴重，惹來華盛頓政圈高度關切，甚至外交上施壓北京。中方一直否認是美國毒品問題的始作俑者，多次重申美國不應卸責。

（2024美國大選 文化戰爭篇之二）

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