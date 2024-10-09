美國大選●文化戰爭篇｜邊境移民受注目　賀調整立場「近特」　美墨偷渡去年一度猖獗　引政治攻防

明報記者【文化戰爭篇之二】

根據皮尤研究中心的民調，整體選民最重視的議題是經濟（61%）、移民（61%）和墮胎權（51%），其中在移民問題上，黨派分歧愈見明顯，2020年大選時共和黨選民和民主黨選民的重視程度分別是61%和46%，到今屆大選此長彼消至82%和39%。皮尤民調又顯示，88%特朗普支持者強烈或有些傾向大規模遣返在美國非法居留者，賀錦麗支持者只有27%；惟在改善邊境安全上，特（96%）、賀（80%）支持者都是明顯傾向這主張。

美國當局在美墨邊境「遭遇」非法入境者的執法次數在千禧年初後一度回落，在特朗普2016年當選總統前數字處於低位，到新冠疫情初期一度上升又再回落，在拜登上任前不久重回升軌，去年12月更錄得新高的249,741次，令邊境偷渡問題成為大選重要焦點。即使此後數字大跌，也不足以扭轉選民看法。

特朗普轟對手「失敗的邊境沙皇」

賀錦麗代替拜登出選後，隨即被翻出她在擔任副總統之初獲安排跟進邊境爭議的舊帳，特朗普與副手萬斯炮轟她是「失敗的邊境沙皇」，應為美國南部邊境的無證移民數字高企負責。賀錦麗盟友或前政府官員嘗試為她辯解，指她以至整個政府從一開始都知道，打擊非法移民問題須從源頭着手，故其職責從來都跟巡邏邊境無關。

面對政治壓力，賀錦麗開始調整立場，轉為支持實施一些數十年來最具限制的移民、庇護和邊境政策。一些左翼的移民支持者批評，賀錦麗在選舉年突然擁抱嚴厲政策，會令她更難以推動為指定人口提供公民權路徑或其他她曾支持的親移民政策。事實上，現屆政府6月時已開始尋求限制尋求庇護者入境美國。一些民主黨人對賀錦麗和拜登政府近期擁護限制庇護的政策感到沮喪，認為這跟他們曾經反對的特朗普政策相似。

向合法移民開火 特陣營散播假消息

在賀錦麗的立場變得接近特朗普之際，特朗普陣營卻開始向合法移民開火，在大選辯論前後，斯普林菲爾德的海地移民（絕大多數都是合法）「食寵物」的假消息鬧得熱哄哄，即使連當地共和黨高層都否定這說法，特朗普和萬斯都仍在散播論述，這點會如何影響選情尚不清楚。

賀錦麗反攻 指共和黨阻翻修移民系統法案

惟可以肯定的是，賀錦麗正致力改變外界印象，例如9月下旬親往關鍵游離州亞利桑那的邊境視察。到近日接受《60分鐘時事雜誌》訪問，被主持人問到拜登任內頭三年邊境偷渡個案急升是否其政府「犯錯」時，賀錦麗嘗試反守為攻，提到今年較早前一項旨在重新全面翻修移民系統的跨黨派法案，在特朗普呼籲共和黨人反對下無法在國會通過，「我們需要國會可以行動，從而真正修訂問題」。

（2024美國大選 文化戰爭篇之二）